Gucci, finali Öykü Baştaş ile yaptı

2 sene önce dünya moda öncüsü Gucci markasının 2018 İlkbahar-Yaz defilesinde boy gösteren 22 yaşındaki başarılı Türk model Öykü Baştaş, tüm moda dünyasının ilgisini üzerine çekmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz Pazar akşam saatlerinde Milano’da gerçekleşen 2020 İlkbahar-Yaz sezonu Gucci defilesinin kapanışını ünlü model Öykü Baştaş yaptı!

Öykü Baştaş, “Gucci defilesinde yürüyen ilk ve tek Türk model” ünvanını bu sene de şovun kapanışında yer alarak bir üst mertebeye taşıdı.

Beşinci kez Gucci defilesinde yürüyen 1997 doğumlu başarılı Türk model Öykü Baştaş, defile sonrasında; “Bu kadar büyük bir moda evinin defilesinin kapanışını yapmak çok büyük bir başarı benim için. Toplam 150'ye yakın model arasından şovun finalini yapmak için beni seçmiş olmaları beni çok mutlu etti. Bundan sonraki kariyerime de olumlu bir etki yaratacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

New York, Londra, Milano moda haftaları toplamında 12 farklı defilede yer alan Baştaş, 22-2 Ekim tarihlerinde de Paris Moda Haftası'nda boy gösterecek.