Gudmundur Thorarinsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gudmundur Thorarinsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gudmundur Thorarinsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gudmundur Thorarinsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Gudmundur Thorarinsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gudmundur Thorarinsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gudmundur Thorarinsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gudmundur Thorarinsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gudmundur Thorarinsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gudmundur Thorarinsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gudmundur Thorarinsson 15 Nisan 1992 tarihinde Selfoss şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Guðmundur Þórarinsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gudmundur Thorarinsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rispect Sports Agency yapmaktadır. Gudmundur Thorarinsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Gudmundur Thorarinsson'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gudmundur Thorarinsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gudmundurthorarins/

Gudmundur Thorarinsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gudmundur Thorarinsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gudmundur Thorarinsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gudmundur Thorarinsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mayıs 2010 yılında Selfoss

20 Şubat 2011 yılında ÍBV

14 Ocak 2013 yılında Sarpsborg 08

24 Ocak 2014 yılında Nordsjaelland

28 Mart 2016 yılında Rosenborg

17 Şubat 2017 yılında Norrköping

28 Ocak 2020 yılında New York City

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2022 yılında Aalborg BK

10 Ağustos 2022 yılında OFI Girit

Gudmundur Thorarinsson kimdir

Gudmundur Thorarinsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gudmundur Thorarinsson şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UMF Selfoss

Gudmundur Thorarinsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 5 numaralı formasıyla 21 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gudmundur Thorarinsson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Santiago Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santiago Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samuel Sigut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Sigut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samuel Sigut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Sigut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Neira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Neira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Neira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Neira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Bilek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Bilek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Bilek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Bilek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lukas Zoubele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Zoubele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Zoubele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Zoubele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Harold Moukoudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harold Moukoudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Harold Moukoudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harold Moukoudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi