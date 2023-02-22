Gudmundur Thorarinsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gudmundur Thorarinsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gudmundur Thorarinsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gudmundur Thorarinsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gudmundur Thorarinsson 15 Nisan 1992 tarihinde Selfoss şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Guðmundur Þórarinsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gudmundur Thorarinsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rispect Sports Agency yapmaktadır. Gudmundur Thorarinsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Gudmundur Thorarinsson'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gudmundur Thorarinsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gudmundurthorarins/

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Gudmundur Thorarinsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gudmundur Thorarinsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gudmundur Thorarinsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gudmundur Thorarinsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mayıs 2010 yılında Selfoss

20 Şubat 2011 yılında ÍBV

14 Ocak 2013 yılında Sarpsborg 08

24 Ocak 2014 yılında Nordsjaelland

28 Mart 2016 yılında Rosenborg

17 Şubat 2017 yılında Norrköping

28 Ocak 2020 yılında New York City

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2022 yılında Aalborg BK

10 Ağustos 2022 yılında OFI Girit

Gudmundur Thorarinsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gudmundur Thorarinsson şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gudmundur Thorarinsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UMF Selfoss

İzlanda takımında 5 numaralı formasıyla 21 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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