Güdül ne demek, TDK'ya göre Güdül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Güdül ne demek? Güdül TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Güdül kelimesi. Peki Güdül ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Güdül nedir, Güdül kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GÜDÜL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Güdül kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Güdül kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ankara iline bağlı ilçelerden biri

