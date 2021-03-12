Guernsey'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Guernsey'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Guernsey, Normandiya açıklarında İngiliz Kanalı'nda bir İngiliz Kraliyet Bağımlılığı olan Guernsey Bailiwick'in bir parçası olan bir adadır. Saint-Malo ve Cotentin Yarımadası'nın kabaca kuzeyindeki bir ada grubu olan Kanal Adaları'nın ikinci en büyüğüdür.

Guernsey'in Nüfusu Kaç Kişidir?

Guernsey, 62431 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 208. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000008 olduğu görülmektedir.

Guernsey'in Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Guernsey'in Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Guernsey'in yüz ölçümü 79 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Guernsey'in Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 78 km²

Guernsey'in Haritadaki Yeri / Konumu