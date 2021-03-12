Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Bayrağı Nasıldır?NASA Perseverance'in iniş anına ait yeni görüntü paylaştıAntalya Kepez Nüfusu 2020 - 2021 | Kepez İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Kongo Cumhuriyeti'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kongo Cumhuriyeti'nin Bayrağı Nasıldır?İran'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İran'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?İngiltere'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İngiltere'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Irak'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Irak'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Honduras'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Honduras'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Antalya Kemer Nüfusu 2020 - 2021 | Kemer İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Hollanda'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Hollanda'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Guernsey'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Guernsey'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Guernsey'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Guernsey'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Guernsey'in Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Guernsey'in Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Guernsey'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Guernsey'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Guernsey, Normandiya açıklarında İngiliz Kanalı'nda bir İngiliz Kraliyet Bağımlılığı olan Guernsey Bailiwick'in bir parçası olan bir adadır. Saint-Malo ve Cotentin Yarımadası'nın kabaca kuzeyindeki bir ada grubu olan Kanal Adaları'nın ikinci en büyüğüdür.

Guernsey'in Nüfusu Kaç Kişidir?

Guernsey, 62431 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 208. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000008 olduğu görülmektedir.

Guernsey'in Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Guernsey'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Guernsey'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Guernsey'in Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Guernsey'in yüz ölçümü 79 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Guernsey'in Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 78 km²

Guernsey'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Guernsey'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Guernsey'in Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT