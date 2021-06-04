Gufa Yapımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7522.43

Meslek Adı : Gufa Yapımcısı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak, gufa yapımına uygun malzemeleri hazırlama, işleme ve desenleme işlemlerini tekniklerine uygun olarak yaparak gufa ürünleri imalatı yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gufa Yapımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamak,

b) Tomruk boylama işlemini yapmak,

c) Boylanan tomruk parçalarının parsellenme işlemlerini yapmak,

d) Parselleri mengene vasıtasıyla rendeleme ve şekillendirme işlemlerini yapmak,

e) Ahşap üzerinde el planyası işlemlerini yapmak,

f) Ahşap kuşak işlemlerini yapmak,

g) Ahşap parçalarının çember dizilim işlemlerini yapmak,

h) Ahşap kulp işlemlerini yapmak,

i) Gez işlemlerini yapmak,

j) Gufa taban-tavan(kapak) işlemlerini yapmak,

k) Kuşaklama işlemlerini yapmak,

l) Desenleme işlemlerini yapmak

m) Gufa ürünlerin bakım ve korunmasını yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Gufa Yapımcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kat Hizmetleri Müdürü (Executive Housekeeper) mesleği için “1411.09” kod olarak kullanılır iken Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri mesleği için “3256.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Gufa Yapımcısı Meslek Kodu “7522.43” olarak belirlenmiştir.

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