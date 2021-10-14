Guguk Guguk ne demek, TDK'ya göre Guguk Guguk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Guguk guguk ne demek? Guguk guguk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi guguk guguk kelimesi. Peki guguk guguk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre guguk guguk nedir, guguk guguk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GUGUK GUGUK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Guguk guguk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre guguk guguk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birisiyle eğlenmek ve onu kızdırmak için çocukların çıkardıkları ses

