Guillaume Thiry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillaume Thiry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guillaume Thiry kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guillaume Thiry ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Guillaume Thiry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillaume Thiry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guillaume Thiry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillaume Thiry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillaume Thiry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillaume Thiry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillaume Thiry 27 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillaume Thiry Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guillaume Thiry, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sozopol futbol takımında oynamaktadır. Sozopol takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guillaume Thiry'nin Sozopol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guillaume Thiry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillaume Thiry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında RSC Charleroi U19

1 Temmuz 2017 yılında Union SG U21

1 Temmuz 2018 yılında RWDM

12 Ağustos 2019 yılında RUS Givry

1 Ocak 2020 yılında BV Cloppenburg

5 Ekim 2020 yılında FSV Duisburg

3 Ağustos 2021 yılında Inter Leipzig

31 Ağustos 2022 yılında SV 1910 Neuhof

19 Ocak 2023 yılında Sozopol

Guillaume Thiry kimdir

Guillaume Thiry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillaume Thiry şuan Sozopol takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

White Star Woluwe, Sporting Charleroi, Union Sint-Gillis

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Guillaume Thiry nereli

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