Guillermo Gajardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Gajardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Gajardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Gajardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Gajardo 5 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Guillermo Gajardo Carvajal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Gajardo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına - tarihinde katılmıştır. Guillermo Gajardo'nin CD Ñublense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guillermo Gajardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillermo Gajardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guillermo Gajardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Gajardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Gajardo şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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