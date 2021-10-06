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Gülabi isminin anlamı nedir, Gülabi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Gülabi isminin anlamı; Gülsuyu demektir. Bu içeriğimizde Gülabi isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Gülabi isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Gülabi isminin anlamı nedir, Gülabi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Gülabi isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Gülabi ismi ne demek, Gülabi ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Gülabi isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Gülabi İsminin anlamı nedir? TDK Gülabi anlamı:

Gülabi isminin anlamı TDK'de bulunmamaktadır.

Gülabi İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Gülabi ismi yer almamaktadır.

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Gülabi isminin kökeni:

Gülabi ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Gülabi ismini kullanan 811 kişi bulunmaktadır.

Gülabi isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Gülabi isminin rengi:

Bakır

Gülabi ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

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Gülabi isminin Harf Analizi Nedir ?

Gülabi ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

G : Dirençli, zor hayat dersleri

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

A : Öncü, lider, mantıklı

B : Sezgisel, sakin

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Gülabi isminin Numerolojisi Kaçtır?

Gülabi ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G: 8

Ü: 26

L: 15

A: 1

B: 2

İ: 12

= 64 Gülabi İsminin Numeroloji Toplamı 64’dir.

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Gülabi isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Gülabi ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Gülabi isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G: 7Ü: 3L: 3A: 1B: 2İ: 9 = 25

2 5 = 7 Kader sayısıdır

Gülabi isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve  insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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