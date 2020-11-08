TRT Haber, NTV, CNN Türk, Habertürk gibi kanallarda haber sunan Gülay Özdem, Kanal 7'de ekranlarına gelen 'Emanet' dizisindeki 'İkbal' rolüyle izleyici karşısına çıktı. İşte Gülay Özdem kimdir? Kaç yaşında? Boyu kaç? Gülay Özdem'in oynadığı diziler hangileri? sorularının yanıtları...

GÜLAY ÖZDEM KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

15 Mayıs 1978 yılında dünyaya gelen Gülay Özdem, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde başladığı üniversite eğiitmini yarıda bırakarak spikerliği seçmiş ve o yıllarda İzmir'de Radyo-Mega, Star FM, Radyo Spor, Radyo Pink ve Best FM gibi radyolarda çalışmıştır.

MMC TV ve Tatlıses Tv'de şiir programı, Cine5, ATV ve Tv8'de yarışma programı Kanal24'de 'Sesler YÜzler Mekanlar' programı ve Moderatör Haberleri'ni sunmuştur.

2009 yılında başladığı NTV'de Gece Bülteni haberlerini sunmuştur.

Habertürk'de '1 Gün' programı, TRT Haber'de hafta içi her gün saat 10:00 başlayan haber bülteninin ardından yayınlanan '10'dan Sonra' programı, 2011 yılında ise A Haber'de 'A4 Gece Kuşağı' ve 'Uykusuz Her Gece' adlı programlarında çalışmıştır.

2017 yılında CNN Türk'e transfer olmuş fakat buradan da ayrılmıştır.

Sürekli gece haberlerini sunması ile alakalı Gülay o dönemlerde, "Sabah uyanır uyanmaz ilk iş TV"yi açıp haberleri takip ediyorum. Akşam kanala gelene kadar tüm haber kuşaklarını tek tek izliyorum. Gazeteleri, köşe yazılarını okuyorum. Kısacası tüm gün akşam haberlerine hazırlanıyorum." demiştir.

Bir dönem Show Radyo'da 'Gülay Özdem ile Şimdiki Zaman' programını sunmuştur.

Haber sunucusu Gülay Özdem, spikerlikten oyunculuğa adım attı

GÜLAY ÖZDEM'İN OYNADIĞI DİZİLER

Özdem ilk oyunculuğunu Emanet dizisiyle yaşayacak.