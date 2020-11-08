Haber sunucusu Gülay Özdem, spikerlikten oyunculuğa adım attı

Bir dönem neredeyse tüm televizyon kanallarında haber sunuculuğu yapan ve ekranlardaki "Ekranlardaki sarışın saltanatını yıkan esmer spiker" olarak anılan Gülay Özdem bu kez bambaşka bir projeyle izleyici karşısına çıkıyor.

Sunduğu haber programlarıyla görmeye alışık olduğumuz başarılı haber spikeri Kanal 7'de ekrana gelen 'Emanet' dizisinde rol alıyor.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Gülay Özdem'in mesleki kariyerini köşesine taşıdı. Bir dönem televizyon ana haberlerinde sarışın saltanatına son veren spiker olarak anılan Gülay Özdem şimdi dizi filmlerde rol alıyor.

KARİYERİNE RADYOLARDA SESLENDİRME YAPARAK BAŞLAMIŞTI

Gülay Özdem radyoculukla başladığı mesleki kariyerine ekran serüveniyle devam etti. Türkiye onu önce çalıştığı radyolardaki sesiyle tanıdı. İzmir Radyo Mega, Star FM, Radyo Spor, Radyo Pink, Best FM ve Show Radyo'da program yaptı. Radyoculuktan sonra televizyonlarda sunucu veya haber spikeri olarak evlere konuk oldu.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ KANALDA HABER SUNDU

Her geçen gün ünlenen Gülay Özdem "Ekranlardaki sarışın saltanatını yıkan esmer spiker" olarak anıldı. Gülay Özdem televizyon kariyerine Kanal 24'te başladı. Ali Eyüboğlu'nun ifadesiyle "Sonrasında ise neredeyse çalışmadığı kanal kalmadı." Bir dönem sıkça kanal değiştirmesiyle ünlü Gülay Özdem, şimdiye kadar MMC TV, Tatlıses TV, Cine5, NTV, tv8, Habertürk TV, A Haber, CNN Türk, FOX, TRT Haber ve tvem'de çalıştı.

Gülay Özdem kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Gülay Özdem'in oynadığı diziler

ARTIK 'KÖTÜ KADIN İKBAL' ROLÜYLE KARŞIMIZDA

Eski spiker yeni oyuncu Gülay Özdem, ekranlardan uzak kaldığı dönemde Pana Sinema Akademisi'nden oyunculuk dersleri aldı. Ardından da bir müzik klibinde ve 'Çakallarla Dans 5' filminde oynadı. "Ekranda sarışın spiker saltanatını yıkan" Gülay Özdem şimdi artık haber spikeri ya da sunucu alarak değil dizi oyuncusu olarak ekrana geliyor. Gülay Özdem şimdi hafta içi her akşam Kanal 7'de ekrana gelen 'Emanet' dizisiyle ekrandan evlere 'kötü kadın İkbal' rolüyle konuk oluyor.

Gülay Özdem'in rol aldığı Emanet dizisinin senaryosunu Kanal 7'nin eski haber müdürü Nazmiye Yılmaz yazdı. Dizinin yönetmenliğini Ayhan Özen ve Tamer Tunç'un üstlenirken, Gülay Özdem 'kötü kadın İkbal' rolüyle yeni kariyerinde emin adımlarla yürüyor.