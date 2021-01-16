Gülben Ergen'den ırkçılık yaptığı eleştirisine yanıt: Benden mi bahsediyorsunuz cidden?

Son zamanlarda ırkçılık söylemi yaptığı öne sürülen Gülben Ergen, daha fazla sessiz kalamayıp olaya ilişkin açıklama yaptı. Ergen, kendisi hakkında merak edilenlerle ilgili olarak Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e konuştu.

"YOK ARTIK, ŞAKA MI BU?"

Ergen, sanatçıların ara sıra siyasi düşüncelerinden dolayı eleştirildiğinin söylenmesi ilişkin "Bazen hiç umursamadım, bazen annem üzülür mü diye dert ettim kendime. Haklının, hakkını yüksek sesle savunmasına gerek kalmıyor. Sessiz kalmak çok şey kazandırdı. Biliyoruz ki yanlış hesap Bağdat’tan dönüyor" şeklinde konuştu.

"Hiç mahalle baskısı hissettiğiniz oldu mu?" şeklindeki soruya "Çok. Ne boş, ne saçma zamanlardı. O ne der, bu ne der? Hepsi geçti gitti" yanıtını verdi. Ergen, geçtiğimiz günlerde gündem olan ırkçılık eleştirilerine de yorum yaptı.

Gülben Ergen, "Bazı takipçileriniz, 1997 yılında ‘Yaramaz’ şarkısına siyahi bir çocukla çektiğiniz klip sırasında sarf ettiğiniz şu sözü hatırlattı: Aslında maymun oynatacaktık ama bulamadık. Biz de 'Zenci çocuk oynatalım' dedik" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Yok artık! Şaka mı bu? Benden mi bahsediyorsunuz cidden! Yine yalan haber ve kötü bir yalan bu. Hayattaki en büyük hassasiyetim çocuklar. İftira günahtır, yine ahımı aldılar. Çok yazık."