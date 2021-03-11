Bir zamanların çok ses getiren pop - R&B grubu Hepsi'nin dikkat çeken ismi Gülçin Ergül, anlaşmazlık yaşaması dolayısıyla gruptan ayrıldı. Gülçin Ergül kariyerine solo olarak devam ederken 3 kişi kalan Hepsi grubu da bir müddet bu şekilde devam etmiş ama özel hayatlarında görüşseler de grup dağılmıştı. Yaptığı şarkılarla kariyerinde inişli çıkışlı bir yol izleyen Gülçin Ergül'den kötü haber geldi. Peki Gülçin Ergül kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Gülçin Ergül koronavirüse mi yakalandı? Sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

GÜLÇİN ERGÜL KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Gülçin Ergül, 30 Ekim 1985'de İstanbul’da doğdu.

2000'li yılların başında kurulan 4 kişilik pop - R&B grubu Hepsi'nin bir üyesi olan fakat daha sonra yollarını ayıran Gülçin Ergül, Pera Güzel Sanatlar Akademisi’nde piyano eğitimiyle müzik hayatına başladı.

AKM Devlet Opera ve Balesi’nin çocuk korosunda yer aldı. Gülçin Ergül, çocukluğunda Kuş adam ve Prens, Kül Kedisi, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Kral ve Ben, Midas'ın Kulakları, Turandot gibi oyunlarda çocuk dansçı olarak yer aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümünden mezun oldu.

Kız grubu kurma hayalini 2004 yılında, AKM ve üniversitede tanışmış olduğu arkadaşları Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer ile gerçekleştirdi. Hepsi grubu ile üç albüm ve 2 single çalışması yaptı.

2007 yılında başlayan iki sezon süren Hepsi 1 isimli dizide Gülçin karakterini canlandırdı. Gülçin Ergün, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yapmaktadır. Gülçin Ergül, 1.70 metre boyunda, 56 kilo ve Akrep burcudur.

GÜLÇİN ERGÜL KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu. Ünlü şarkıcı, hastanede gözetim altında olduğunu ifade etti.

GÜLÇİN ERGÜL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sağlık durumuna ilişkin detay vermeyen ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, Instagram hesabında paylaştığı hikayede şu ifadeleri kullandı:

”Covid-19’dan dolayı hastanede gözetim altındayım. Lütfen herkes çok çok çok dikkat etsin. Bu işin şakası yok.”