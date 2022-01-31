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  3. Gülçin Ergül'den duygulandıran paylaşım...

Gülçin Ergül'den duygulandıran paylaşım...

Şarkıcı Gülçin Ergül sosyal medya hesabından kaybettiği eşi Erdal Şeyda Lafçı için duygulandıran paylaşımda bulundu.

Gülçin Ergül'den duygulandıran paylaşım...

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, geçtiğimiz yıl 12 Aralık'ta İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarpmıştı.

Gülçin Ergül'den duygulandıran paylaşım...

Savrulan otomobil kazanın etkisiyle , yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabilmişti. Sürücü Lafçı, kaza sonucu hayatını kaybederken, Ergül ise hafif yaralanmıştı. Aradan geçen süreden sonra Gülçin Ergül sosyal medya hesabından herkesi duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

Gülçin Ergül'den duygulandıran paylaşım...

DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Kendisinin ve Erdal Şeyda Lafçı'nın karakalemle çizilen resmini yayınlayan Gülçin Ergül, gönderisinde duygulandıran ifadeler kullandı:

"Ayaklarım geri gide gide zorla çıktığım yürüyüşler, tatlı kedilerimizi sevme terapisi, meditasyon, bedenimin izin verdiği kadarıyla yin yoga, anlam arayışı, dostlarımdan duyduğum teselliler, tutunduğum dualarım, baktığım onca güzel anı fotoğrafı ve videolar, hangi düğümde olduğumu üzüntümden sürekli unutuyor olsam da makrome örme terapileri, hafızamdaki müthiş eşsiz güzellikler, enerjik sesi ve kalbimde sevginin ve aşkın en derininin sonsuzluğunu hissetmek, bu gerçekliği karşılıklı hissetmiş olmak, ruhumu öylesine duyumsayan o güzel ruhu kısıtlı süre de olsa tanımış ve hissetmiş olmaktan dolayı minnettar olmak ve bilemediğim hayata karşı isyankarlıktansa, acımı zor da olsa kabullenip, ama bu nadide güzel hissi tatmış olmaya şükretmek, bu yoğun hislerle şarkılar üzerinde çalışmak, her zamanki ilgisiyle yanımdaymış gibi hayal ederek şan egzersizlerimi yapmak, başarılı olunca gülümsediğini düşünmek ve bu düşünceden güç almak, duyguların bastırılmamasına önem vermek, bazen onun o pozitif enerjisine uyum gösterip gülümseyerek anmak. İşte bunlarla deniyorum bu yaşamda güçlenerek hep kalbimde onunla devam edeceğime inanmayı."

Gülçin Ergül'den duygulandıran paylaşım...

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