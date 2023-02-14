Gülçin Hacıevliyagil Ayçe kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Gülçin Hacıevliyagil Ayçe'nin biyografisi

Haber Türk muhabiri Gülçin Hacıevliyagil Ayçe başarılı saha haberleriyle ve olayları sunum ve anlatım tarzıyla çok dikkat çekmektedir. Gülçin Hacıevliyagil Ayçe, televizyonlarda haber sunarken gören izleyiciler internet arama motorlarında Gülçin Hacıevliyagil Ayçe kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Gülçin Hacıevliyagil Ayçe'nin biyografisi haberimizde...

GÜLÇİN HACIEVLİYAGİL AYÇE KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1977 İzmir doğumludur. 1998 Marmara İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Gülçin Hacıevliyagil Ayçe, mesleğinde ilk olarak Kanal D Haber Merkezinde görev aldı. Kanal D’de, 5 yıl boyunca prodüktör ve muhabir olarak görev yaptı. Daha sonra Star Tv’de Uğur Dündar yönetimindeki haber merkezinde çalıştı. 2002 yılında Show TV Haber Merkezi’nde muhabirliğe devam etti. Gazeteci Coşkun Aral’ın sunduğu Haberci programının yönetmenliğini üstlendi. Show Tv haber Merkezi’nin İzmir sorumlusu olarak aynı kurumda 2007’ye kadar çalıştı. Ege TV’de iki yıl boyunca Haber Koordinatörlüğü yapan Gülçin Hacıevliyagil Ayçe 2010'dan bu yana Habertürk TV ‘de Muhabir olarak görev yapıyor.

Haberin Devamı

İzmir ve İstanbul’da düzenlenen gazetecilik yarışmalarında dereceleri bulunan Ayçe, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (2015) Sedat Simavi Ödülü sahibidir.

Gülçin Hacıevliyagil Ayçe, ayrıca İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde yarı zamanlı öğretim elemanıdır.