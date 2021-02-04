Gülden Karaböcek kimdir? Nereli, kaç yaşında? Sanat hayatına ne zaman başladı? Kaç defa evlendi?

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GÜLDEN KARABÖCEK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Asıl adı Saniye Gülden Göktürk olan Gülden Karaböcek, 4 Kasım 1953 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Bulgaristan kökenlidir. TCDD Kurumunda Muhasebe Şefi olan Hüseyin Orhan Göktürk ile ev hanımı olan Arife Göktürk çiftinin dördüncü çocuklarıdır. Sırasıyla Tezcan, Neş'ecan (Neşe Karaböcek) ve Gülcan adında üç kız, Taner adında bir ağabeyi vardır. Çocukluğu Ankara ve İstanbul'da geçer. Gülden Karaböcek, arabesk ve fantazi müziğin ilk isimlerinden, çok iyi bir sese sahip ayrı bir çok felsefi müzikal tarzda kendine özgü şarkılar yapan sanatçılarımızdan birisidir.

1970'li yıllarda ablası Neşe Karaböcek'in eşi Atilla Alpsakarya ile aşk yaşayan,Gülden Karaböcek’in ablası Neşe Karaböcek ile 12 yıllık eşi Atilla Alpsakarya arasındaki evliliğin Temmuz 1974'te son bulmasının ardından, Elenor Plak Şİrketinin sahibi Atilla Alpsakarya ile 12 Eylül 1975'te nikah masasına oturması ile skandallarlarla başlayan olaylı evliliği, mahkeme kararı ile kesin olarak ayrılacakları 26 Ekim 1983 tarihine kadar sürdü.

Gülden Karaböcek’in Atilla Alpsakarya ile aşk yaşadığı iddia edildiği günlerde ailesi onu evden kovmuşlar, ve o da Cem Karaca’nın evine sığınarak orada yaşamaya başlamış. Derken Atilla gelip onu aldı ve evinde bakmaya başladı. Sonra Atilla marka olan Karaböcek soyadını kaybetmemek için Gülden Karaböcek’i kendisiyle evlenmesi için baskı yaptı. Bu evlilik döneminde Gülden Karaböcek, eşi Atilla Alpsakarya'nın sahibi bulunduğu Elenor Plak Şirketi hesabına toplam 8 adet 45'liğe imza atar.

12 Eylül 1975'te Atilla Alpsakarya ile olan ilk evliliğinden 1979 doğumlu Alpay adlı bir erkek ve 1986 yılının sonlarında Recep Armağan Düzgit ile yaptığı ikinci evliliğinden 1988 doğumlu Nur adlı bir kız çocuk annesidir.

Müziğe Ankara'da henüz beş yaşında iken merak sardığı bağlama dersleri ile başlar.Özellikle Türk Halk Müziğine karşı büyük bir ilgi ve sevgi duymaktadır. Ankara Radyosu THM sanatçılarından Yaşar Aydaş'tan ilk müzik eğitimini alır. Ondaki yeteneği asıl keşfeden ve onu ses sanatçılığına yönlendiren ise Orhan Gencebay olacaktır. Amatör bir solist adayı iken 1967'de 14 yaşında Plağa okuduğu ilk şarkı "Yazılanlar Gelir Başa" isimli şarkısıdır.

İstanbul'da yaşamakta olan 67 yaşındaki Gülden Karaböcek, besteci kimliğiyle MESAM üyesidir. Bağlama, gitar ve piyano da çalabilmektedir.

SANAT HAYATINA NE ZAMAN BAŞLADI?

Gülden Karaböcek 17 yaşındayken yaptığı ilk albümüne bağlamasıyla Orhan Gencebay eşlik etmiştir. "Dilek Taşı" adlı ilk özgün bestesini yaptıktan sonra, Sürünüyorum, Kırılsın Ellerim, Ben Olmalıydım, Boşuna Kazma Mezarcı Aşkımızı Gömemezsin, Mum Işığında, Sen Evlisin, Bir Mucize Allahım, Sevmez Olaydım, Duyar mısın Feryadımı, Ağlıyorsam Yaşıyorum, Mutluluk Sen Nerdesin, Son Yemin, Affetmem Seni Yar, Otel Odaları gibi çok sayıda esere yorumcu ve besteci olarak imza atan Gülden Karaböcek şarkılarının bazılarının sinema filmini çevirmiştir. Dilek Taşı, Duyar mısın Feryadımı, Hasretinle Yaşanmıyor, Kenar Mahalle, Sevsen Ne Olurdu, Ağlıyorsam Yaşıyorum isimlerinde 6 tane sinema filminde başrol oynamıştır.

1971 yılında 18 yaşında olduğu dönemde gerçek soyadı olan Göktürk'ün yerine,ablasının plaklarında ve sahnede kullandığı ünlü Karaböcek soyadını, ablasının tüm karşı çıkışlarına ve engellemelerine karşın mahkeme kararı ile alarak resmileştirir. İlk sahne çalışmaları da bu yıllarda başlar.Şah Plak ile anlaşarak bu şirket hesabına on adet 45'lik plak yapar.1971 tarihli Adaletin Bu mu Dünya adlı 45'liği bu dönemdeki ilk önemli çalışmaları arasındadır. Hasta Gönlüm, Gönül Dağı, Gözlerin Güldükçe, Dumanlı Dumanlı Oy Bizim Eller adlı eserler folk tarzının dikkat çekenleridir. Aranjman türündeki 1972 tarihli Koşma Koşma adlı 45'liği ile ilk kez adını duyurarak listelere girer. Taka Taka, Yaralı Kalp, Tövbe Ettim Sevmeye, Dur Bırakma Beni başlıca albümleridir.

1975-1976 döneminde, Elenor'un bir diğer sanatçısı olan ve tıpkı kendisi gibi yeni yeni şöhretle tanışan Ferdi Tayfur'un bestelerinden etkilenerek, sanatçının arabesk tarzdaki Bana Gerçekleri Söyle, Akşam Güneşi, Kır Çiçekleri, Alıştım, Çeşme, Ne Bilirdim ki gibi ses getiren bazı bestelerine plaklarında başarıyla yer verir. Tüm bu dönemdeki çalışmalarında düzenlemelerine ünlü müzisyen Onno Tunç aranjör olarak imzasını atar.

Gülden Karaböcek'i deyim yerindeyse Gülden Karaböcek yaparak ona asıl şöhretini kazandıran dönem ise, tüm bu çalışmaları izleyen 1977'de çevirdiği ünlü Dilek Taşı filmi olacaktır. Hemen arkasından yayınlanan Dilek Taşı 45'liği ise ölümsüz bir parça olarak sanatçının bir numaralı başyapıtını 1978 yılının unutulmaz klasiği olarak zirveye çıkarmıştır.

Dilek Taşı filmi ve 45'liği ile yaşadığı başarı, sanatçıya çok daha büyük bir başarının kapısını araladı ve böylece ünlü “Müzik ve Ben” albümü doğdu. 1979 yılında yayınlanan bu albümünde Gülden Karaböcek, besteci kimliğini, tüm müzik bilgisini ve yılların duygu birikimini açıkça ve doğal bir şekilde, içinden geldiği gibi ortaya koyarak başta Sürünüyorum, Ayrılık Kolyesi, Kırılsın Ellerim, Bahtıma Yanarım ve Kaybolan Hayaller olmak üzere hit haline gelen pek çok esere imzasını başarıyla attı.

Nisan 1982'de “Gülden Fırtınası” adlı albümü; Küstüm Sana Dünya, Mahşer Gününde, İki Kelime, Can mı Dayanır, Nasıl Güleyim gibi unutulmaz hitler çıkarmasına rağmen, beklenen ticari başarıyı sağlayamadı.

1986 yılı Eylülünde çıkan aşk temalarıyla süslü Aşığım Seviyorum albümü izler. Aynı yılın sonlarında Recep Armağan Düzgit ile evlenerek Düzgit Plakçılığı kurar. Bu şirket hesabına 1987-1989 arasındaki 3 yıllık dönemde 4 albüm yapar. Hasret Pınarı (1987), Bir Mucize Allahım (1987), Zirvede On Yıl/Bestelerim (1988), Mutluluğa Geç Kaldım (1989). Armağan Düzgit’le yaptığı evlilikte istediği gibi yürümez. Bir evlilik yürümüyorsa yürümüyordur; 3 kez evlenip, 3 kez ayrılırlar.

Mayıs 1983'te Londra da Palladium'da ve Avustralya'da konserler verdi. 1984 yılında Çakıl Gazinosu’nda ve İzmir Fuarında assolist olarak sahne alır. Selami Şahin ile birlikte ikili olarak sahne aldıkları yıllarda, Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Ferdi Tayfur gibi ünlü sanatçılar kendisini izlemek üzere Çakıl Gazinosu’na gelir, aynı sahneyi paylaşırlar. Albümlerinin yüksek satış rakamları elde edilmesi üzerine Altın Plak yerine Kendisine İMÇ'de bir plak dükkanı hediye edilir.

1987 yılında Bir Mucize Allah’ım isimli Türkiye’nin ilk CD’sini çıkarmıştır. 1980yalında yoğun istek üzerine İzmir Fuarında assolist olarak sahneye çıkmıştır.

KAÇ DEFA EVLENDİ?

1. evliliği: : 12 Eylül 1975'te Elenor Plak Şİrketinin sahibi Atilla Alpsakarya ile evlendi 26 Ekim 1983’de boşandı. ilk evliliğinden 1979 doğumlu Alpay adlı bir erkek çocuğu oldu.

2.evliliği : 1986 yılında Recep Armağan Düzgit ile yaptığı ikinci evliliğinden 1988 doğumlu Nur adlı bir kız çocuk annesidir. Daha sonra boşandılar.

ALBÜMLERİ

Yazılanlar Gelir Başa / Garip Kaldım (1968)

Hayat Defteri / Dünyaya Geldim Neden (1968)

Derdimi Dökersem Derin Dereye / Oy Bende Yare Bende (1971)

Adaletin Bu Mu Dünya / Oy Beni Beni (1971)

Hasta Gönlüm / Gönül Dağı (1972)

Gözlerin Güldükçe / Unuttum Artık Seni (1972)

Koşma Koşma / Dünyanın En Güzeli (1972)

Yaralı Kalp / Anca Beraber Kanca Beraber (1972)

Sevdim Sevdim Ne Kazandım / Şaka Yaptım Ben Sana (1972)

Tövbe Ettim Sevmeye / Gözümüz Yok Ama Niye Olsun (1973)

İşte Gidiyorum Çeşm-İ Siyahım / Dumanlı Dumanlı Oy Bizim Eller (1973)

Dur Bırakma Beni / Güleceksin Ağlanacak Haline (1973)

Kalbindeki Sevgili / Şaka (1973)

Ahu Gözlüm / Artık Sorma Beni (1974)

Nem Kaldı / Bitmez Tükenmez Geceler (1974)

Şu Sazıma Bir Düzen Ver / Gitme Durnam (1974)

Yalancısın / Ela Gözlüm (1975)

Bana Gerçekleri Söyle / Dur Dinle Sevgilim (1975)

Kır Çiçekleri / Dokunma Keyfine Yalan Dünyanın (1976)

Çeşme / Ne Bilirdim Ki ? (1977)

Dilek Taşı / Sevmek Nedir Ki (1978)

Anadolu'nun Bağrından (1975)

Gülden Karaböcek (1975)

Gülden Karaböcek 2 (1975)

Dostum (1977)

Gülden Karaböcek 3 (1977)

Dilek Taşı (1978)

Müzik ve Ben (1979)

Çeşme (1981)

Gülden Fırtınası (1982)

Dertlerin Kadını (1982)

Yalan Almanya (1983)

Gülden'in Dünyası (1983)

Dünyadan Zevk Almıyorum (1984)

Yalvarmıyorum (1984)

Ağlıyorsam Yaşıyorum (1984)

Sev Yeter (1984)

Öyle Yalnız Kaldım Ki (1984)

Duyar Mısın Feryadımı (1985)

Aşığım Seviyorum (1986)

Adaletin Bu mu Dünya (1987)

Hasret Pınarı (1987)

Bir Mucize Allahım (1987)

Zirvede On Yıl/Bestelerim (1988)

Mutluluğa Geç Kaldım (1989)

Hatıralar Silinir Mi? (1989)

Hayatımın Şarkıları (1989)

Gençliğim Kayboldu (1989)

Mutluluğa Geç Kaldım (1989)

Suçlu muyum (1989)

Hatıran Yeter (1990)

Anılar Bana Yeter (1990)

Ara Beni Mutluluk (1990)

Sevda Gözlüm (1990)

Aşk Şiirleriyle Hasret Pınarı Var (1991)

İkimizde Sevmiştik (1991)

Sabrımın Bedelisin (1992)

Kısmetse Olur (1992)

Hayrını Gör (1993)

Kırgınım Anılara (1993)

Yalan mıydı (1994)

Sevenlerin Duası (1994)

Senin İçin (1995)

Silemem (1997)

Sen Bana Yetersin (1997)

Güldence (2001)

Hatıran Yeter/Güneş Topla Benim İçin (2010)

Bir Mucize Allahım / Konuşsana Bir Tanem (2011)

Senin Olsun (2012)

Maziden Kalanlar (2018)

1971/1973 Orijinal Kayıtlar & Remixler (2018)

ROL ALDIĞI FİLMLER

Dilek Taşı

Duyar mısın Feryadımı

Hasretinle Yaşanmıyor

Kenar Mahalle

Sevsen Ne Olurdu

Ağlıyorsam Yaşıyorum