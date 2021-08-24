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Güleda isminin anlamı nedir, Güleda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Güleda isminin anlamı; Gül gibi nazlı olan demektir. Bu içeriğimizde Güleda isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Güleda isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Güleda isminin anlamı nedir, Güleda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Güleda isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Güleda ismi ne demek, Güleda ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Güleda isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Güleda İsminin anlamı nedir? TDK Güleda anlamı:

TDK'de Güleda isminin anlamı bulunmamaktadır.

Güleda İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Güleda ismi geçmemektedir.

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Güleda isminin kökeni:

Güleda ismi Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Güleda ismini kullanan 187 kişi bulunmaktadır.

Güleda isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Güleda isminin rengi:

Morsalkım

Güleda ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

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Güleda isminin Harf Analizi Nedir ?

Güleda ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

G : Dirençli, zor hayat dersleri

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

E : İletişim, duygusal karışık

D : Üstün güçler, güçlü

A : Öncü, lider, mantıklı

Güleda isminin Numerolojisi Kaçtır?

Güleda ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G: 8

Ü: 26

L: 15

E: 6

D: 5

A: 1

= 61 Güleda İsminin Numeroloji Toplamı 61’dir.

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Güleda isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Güleda ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Güleda isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G: 7Ü: 3L: 3E: 5D: 4A: 1 = 23

2 3 = 5 Kader sayısıdır

Güleda isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile uyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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