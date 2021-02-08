İş kadını Güler Sabancı'nın biyografisi basında yer alan haberlerin ardından merak edildi. Birçok internet kullanıcısı Güler Sabancı hakkında arama yapıyor. Peki Güler Sabancı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Güler Sabancı evli mi? Eşi kimdir? İşte ayrıntılar...

GÜLER SABANCI KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Güler Sabancı 14 Ağustos 1955 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir.

Sabancı ailesi'nin üçüncü nesil üyesi ve Sabancı Holding’in yönetim kurulu başkanı ve murahhas üyesi olan Güler Sabancı, iş yaşamına Lassa’da başlamıştır.

Sabancı, grubun farklı şirketlerinden çeşitli görevler üstlenen Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi’nin Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı, Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Hacı Ömer Sabancı Vakfi'nın da Mütevelli Heyeti Başkanıdır.

Tüm bunlar dışında 2018'te Forbes dergisinin "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde 64. sırada yer alan Güler Sabancı, o dönem bu haberle de adından söz ettirmiştir.

GÜLER SABANCI'NIN HAYATI

Güler Sabancı, Sabancı ailesinin üçüncü nesil üyesidir.

Ortaöğretimini TED Ankara Koleji'nde bitirdikten sonra yüksek tahsilini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde 1978' de tamamladıktan sonra aynı yıl çalışma hayatına LASSA Lastik Sanayi A.Ş.’de başlamıştır. 14 yıl boyunca KORDSA Kordbezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Güler Sabancı, 1997’de Sabancı Holding Lastik ve Takviye Malzemeleri Grup Başkanı olmuştur. Güler Sabancı, Mayıs 2004 tarihinde Sakıp Sabancı’nın vefatı ile Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Üyeliği’ne seçilmiştir.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) ilk kadın Yönetim Kurulu Üyesi olan Güler Sabancı, ayrıca European Round Table of Industrialists’in (ERT) halen ilk ve tek kadın üyesidir. Sabancı, International Business Council’in ilk Türk üyesi olmasının yanı sıra Siemens AG Yönetim Kurulu’nda, Birleşmiş Milletler Global Compact Yönetim Kurulu’nda ve MIT Energy Initiative’in Uluslararası Danışma Kurulu’nda da görev almaktadır.

Sabancı, 2013’te Fortune tarafından “Dünyanın En Güçlü 50 İş kadını” (Amerika harici liste) arasında ikinci seçilmiştir. Güler Sabancı aralarında David Rockefeller Köprü Kurucu Liderlik Ödülü, Clinton Küresel Vatandaşlık, Raymond Georis Yenilikçi Filantropist ile European School of Management and Technology tarafından verilen Sorumlu Liderlik Ödülü’nün de yer aldığı hayırseverlik ve liderlik konusunda birçok ödülün sahibidir. Sabancı’ya ayrıca sanayi-üniversite işbirliğinde küresel lider olan Hong Kong Polytechnic Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verilmiştir.

GÜLER SABANCI EVLİ Mİ? | EŞİ KİMDİR?

Sabancı Holding’in yönetim kurulu başkanı ve murahhas üyesi Güler Sabancı bekardır.