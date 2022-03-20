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Güliz isminin anlamı nedir, Güliz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Güliz isminin anlamı; Gül gibi güzel iz bırakan olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Güliz isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Güliz isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Güliz isminin anlamı nedir, Güliz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Güliz isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Güliz ismi ne demek, Güliz ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Güliz isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Güliz İsminin anlamı nedir? TDK Güliz anlamı:

Güliz isminin anlamı Türk dil kurumunda tanımlanmamakta olup, halk aarasında Gül gibi güzel iz bırakan olarak bilinmektedir.

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Güliz İsmi Kuranda geçiyor mu?

Güliz  ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Güliz isminin kökeni:

Güliz ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 646 kişi tarafından  kullanılmaktadır.

Güliz isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Güliz isminin rengi:

Burgonya

Güliz ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Güliz isminin Harf Analizi Nedir ?

Güliz ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

G : Dirençli, zor hayat dersleri

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

Güliz isminin Numerolojisi Kaçtır?

Güliz ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G : 8

Ü : 26

L : 15

İ : 12

Z : 29

= 90 Güliz İsminin Numeroloji Toplamı 90’dir.

Güliz isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Güliz ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Güliz isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G: 7   Ü: 3   L: 3   İ: 9   Z: 8 = 30

3 0 = 3 Kader sayısıdır

Güliz isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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