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Güllü kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkıları neler?

Fantezi müziğin efsane ismi Güllü İbrahim Tatlıses'in Star TV'de sunduğu İbo Show'un bu haftaki konuklarının arasında olmasıyla hayatı merak konusu oldu. Peki Güllü kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkıları neler?

Güllü kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkıları neler?

İbrahim Tatlıses'in Star TV ekranlarında Cumartesi günleri sunduğu İbo Show programının konukları arasında yerini alan Güllü izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Güllü kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkıları neler? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. 

GÜLLÜ KİMDİR?

1990 yılından itibaren Kasımpaşalı Güllü adını kullanarak söylediği Roman havalarıyla meşhur oldu.

Güllü (şarkıcı), 15 Ekim 1973 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde doğmuştur. Roman kökenli olan Güllü’nün tam adı Gül Tut’dur. Annesi Yücel Günyer’dir. Babası Gür Tut 2008 yılı Aralık ayında vefat etti. 15 yaşında düğün salonlarında şarkı söylemeye başladı. Ortaokulu bitiremeden şarkıcılığa başladığı için okuldan ayrıldı.

Güllü kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkıları neler?

1990 yılından itibaren Kasımpaşalı Güllü adını kullanarak söylediği Roman hül Tut, evlendikten sonra sahneye ara verdi. 2000 yılında boşandıktan sonra sahnelere geri döndü.

Güllü kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkıları neler?

1998 yılının sonlarında bir süreliğine ABD‘de New York’a yerleşti.

Güllü (şarkıcı), 1996 yılında Gürol Gülter ile evlendi. 15 Nisan 2002 tarihinde boşandı. Tuyan Ülkem (d.1998) adında kızı ve Tuğberk Yavuz (d.2000) adında oğlu vardır.

Kasım 2004 yılında yapılan sunuculuğunu Seray Sever‘in yaptığı “Ünlüler Çiftliği” yarışmasına katıldı. Toprak Sergen‘in birinci olduğu bu yarışmaya; Toprak Sergen, İsmet Özhan, Ali Güven, Banu Alkan, Güllü (şarkıcı), Ceylan, Ferhat Güzel, Hilal Cebeci, Tuğba Altıntop, Ali Atik katıldı.

03 Ekim 2013 tarihinde İstanbul Tuzla’da geçirdiği trafik kazası sonrası belini kırarak ölümden döndü. 2 ay yatağa bağlı yaşayınca yaklaşık 43 kilo vererek 50 kiloya kadar düştü.

ŞARKILARI NELER?

Albümleri :
1994 – Oyuncak Gibi
1995 – Yalan Sevgiler
1996 – Değmezmiş Sana
1998 – Kırılırım
2000 – Zalim Yar
2002 – Ve Ben
2004 – Hayatımın Yanlışı

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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