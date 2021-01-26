Gülnaz Şırınga kimdir? Gülnaz Şırınga isimli hemşire olayı nedir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni tip koronavirüs aşısı yaptırırken çekilen fotoğrafının ardından yayılan “Bahçeli’nin aşısını yapan hemşire darbedildi” başlıklı parodi yazıda, aşıyı yapan hemşirenin isminin Gülnaz Şırınga olduğu ve Bahçeli'ye aşıyı yaparken canını yaktığı gerekçesiyle darbedildiği öne sürüldü. Yazıyı gerçek zanneden Halk TV sunucusu Özlem Gürses'in konuyu haber programına taşımasıyla gündeme oturan Gülnaz Şırınga meselesi ve Bahçeli'nin bu habere cevabı da merak konusu haline geldi.

GÜLNAZ ŞIRINGA KİMDİR? GÜLNAZ ŞIRINGA HEMŞİRE OLAYI NEDİR?

Halk TV’de 20. Saat programını hazırlayıp sunan gazeteci Özlem Gürses haberi gerçek sanarak konuğuna, “Siyasetin dili uzunca bir zamandır çok gergindi ve tansiyon çok yukarıdaydı. Yetmezmiş gibi sokağa da yansıdı. Bugün, çok olağanüstü bir haber okudum, Gazete Pencere’de okudum. Her sabah mutlaka okuduğum yayın organlarından biri dijitalde.

Gazete Pencere’de Sayın Bahçeli’ye aşı yapan bir hemşire vardı. O hemşirenin darp edildiğini siz biliyor muydunuz? Ben de Gazete Pencere’de okudum ve aklım durdu. Aynen şöyle açıklamış.

Numune Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınmış bu hemşire hanım. Gülnaz Şırınga: ‘Neye uğradığımı anlamadım. Arkamdan gelen 4 kişi aniden sopalarla vurmaya başladı. Kendisine vururken bir yandan da ‘Canımızı acıtanın canına okuruz’ diye bağırdıklarını söyledi. Sayın Bahçeli’ye aşı yaptığı için, onun canını acıttıklarını düşündükleri için bu kadıncağızı darp etmişler” dedi.

Olaya ilişkin açıklamada bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, "Beni üzen asıl konu ise hemşire Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin adına yapılan şikayettir. Bu kardeşimizi yakalayan bir grup darp etmişler, daha sarsıcı olanı da komaya sokmuşlar. Hayret ettim.

Şu anda yoğun bakımda hayatta kalmaya çalışıyor. Gülnaz Şırınga'ya ve yakın mesai arkadaşı Gülendam Enjektör ‘e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bundan sonra daha dikkatli aşı yapacaklarına ayrıca inanıyorum.

Şaka bir yana tuhaf günlerden geçiyoruz. Parodi haberi gerçek eden utanmaz simalar ne kadar çoğaldı." ifadeleriyle herkesi güldürdü.