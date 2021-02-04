Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ın bugün ki konukları arasında yer alan ünlü oyuncu Gülnihal Demir, izleyici tarafından merak edildi. Peki Gülnihal Demir kimdir? Nereli, Kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? İşte merak edilen detaylar...

GÜLNİHAL DEMİR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sinema ve dizi oyuncusu. Asıl adı Günnihal Demir. 1 Ocak 1953, Muğla doğumlu. Özel bir bankadan 50 yaşında emekli olduktan sonra oyunculuğa başlamıştır.

Şimdiye dek 24 film ve dizide rol alan Gülnihal Demir, Dondurmam Gaymak adlı filmde Canfeda, 2013’te Nizama Adanmış Ruhlar adlı dizide Carlos'un Annesi karakterini canlandırdı.

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

*Nizama Adanmış Ruhlar (Carlos'un Annesi, 2013)

*Zengin Kız Fakir Oğlan (Fatma, 2012-2014)

*Babam Sağolsun (Gülfidan, 2011)

*Çocuklar Duymasın (Gülfidan, 2010-2013)

*Havalimanı / İyi Uçuşlar (Naciye, 2008)

*Dalgakıran (2008)

*Kavak Yelleri (Hamamdaki Kadın, 2009)

*Benden Baba Olmaz (Kadife, 2007)

*Yeşeren Düşler (Güllü, 2006)

*Büyük Buluşma (Ayten, 2004)

Rol Aldığı Filmler

*Yarım ile Yamalak (2018)

*Bakkalgazi (TV Filmi 2017)

*Bahtiyar Bahtıkara (Tebiye Ana, 2017)

*Trendeki Yolcu (2016)

*Avanak Dedektör (2015)

*Ali Kundilli 2 (Ali’nin Sütannesi, 2015)

*Mandıra Filozofu İstanbul (Gülfidan, 2014)

*Mandıra Filozofu (Gülfidan, 2014)

*Deliha Düğün Hatçe Teyze, 2014)

*Süper İncir (Nilüfer, 2013)

*Kamp (Günnihal, 2011)

*Bozkırda Bir Çiçek (Güllü, 2009)

*Dondurmam Gaymak (Canfeda, 2005)