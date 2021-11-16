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Gülşah Çavuşoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Gülşah Çavuşoğlu'nun biyografisi...

Geçtiğimiz günlerde Fetö terör örgütü üyesi Gülşah Çavuşoğlu'nun FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in fotoğrafını paylaşmasının hemen ardında "Gülşah Çavuşoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? | Gülşah Çavuşoğlu Fethullah Gülen" soru ve konu başlığı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Gülşah Çavuşoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Gülşah Çavuşoğlu'nun biyografisi...

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kahve içerken resmini paylaşıp, not olarak methiyeler dizen FETÖ terör örgütü üyesi Gülşah Çavuşoğlu'nun kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Gülşah Çavuşoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Gülşah Çavuşoğlu'nun biyografisi...

Gülşah Çavuşoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Gülşah Çavuşoğlu'nun biyografisi...

GÜLŞAH ÇAVUŞOĞLU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE GÜLŞAH ÇAVUŞOĞLU'NUN BİYOGRAFİSİ...

Gülşah Çavuşoğlu, FETÖ terör örgüt üyesi olup, Amerika'da ikamet etmektedir. Youtube'da çeşitli yayınlar yapmakta olan Çavuşoğlu, 8 bin 92 aboneye sahiptir. Kanalına her hafta farklı gazeteciler konup edip, 15 Temmuz, ekonomi, din üzerine muhabbetler eden FETÖ terör örgüt üyesi hakkında biyografi bilgilerine ulaşılamamaktadır. Tahmini 45 yaşında olan Çavuşoğlu, son olarak Fethullah Gülen'in fotoğrafını paylaşmış, açıklamaya ise methiyeler sıralamıştı.  Çavuşoğlu, evli, 3 çocuk annesidir.

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