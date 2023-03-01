Gülşen davasında karar belli oldu! Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten...

Gülşen 30 Nisan Ataşehir konserinde İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Gülşen'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şarkıcı Gülşen'in bir konserinde imam hatiplilere yönelik "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki sözleri nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Gülşen katılmadı. Duruşmada Gülşen’i avukatları temsil etti.

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MAHKEME ERTELENDİ

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, söz konusu güvence bedeli hakkında esas kararla birlikte karar verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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