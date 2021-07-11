Gülşen sınırları zorladı! Öyle bir kıyafetle konsere çıktı ki! Büyük tepki topladı

Koronavirüs tedbirlerince uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının ardından sevenleriyle uzun bir aradan sonra bir araya gelen şarkıcı Gülşen, sahnede giyindiği kıyafetiyle büyük tepki topladı. Ünlü şarkıcının, Alaçatı'da verdiği konserde tercih ettiği sahne kıyafeti konseri gölgede bıraktı. Transparan pantolonu ve siyah iç çamaşırı ile konser veren ünlü şarkıcının sahne tarzı, kısa süre içinde sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sadece sosyal medya değil, Gülşen'in tarzını Erol Köse'de eleştirdi.

MASKE MÜHİM TABİİ, NEREYE TAKILACAĞI DA!

Gülşen'in takipçileri dahi sosyal medyada giyindiği kıyafetini eleştirdi, yalnız hayranlarının değil Erol Köse'nin de diline düştü. Bireysel hesabında Gülşen'in konserinden bir kesit alıp paylaşan Köse, ‘Maske mühim tabii! Nereye takılacağı da!’ notuyla kıyafeti eleştirdi. Erol Köse ve Gülşen bir dönem büyük aşk yaşamış ve magazin gündemine bomba gibi düşmüşlerdi.

TAKİPÇİLERİ PAYLAŞIMINI RAHAT BIRAKMIYOR!

Konser anlarını sosyal medya hesabında paylaşan Gülşen'in takipçileri, paylaşılan son gönderiyi rahat bırakmıyor, eleştiri üzerine eleştiri yazıyorlar. Paylaşımının altına "İç çamaşır ile sahneye çıkmak ne demek? Seyirciye saygısı yok!", "Giyinmeyi unutmuş", "Evden plaja diye çıkmış, yolu şaşırmış" yorumları yapıldı.