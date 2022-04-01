Gülşen twerk yaptı, sosyal medya yıkıldı! Yerinde duramadı! Hoplayıp zıpladı! Gerçek sonradan anlaşıldı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Gülşen, verdiği konserde sergilediği dans performansı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sahnede giydiği kıyafetler nedeniyle bazı meslektaşları tarafından eleştirilen Gülşen, tarzından hiçbir zaman ödün vermedi. Eleştirilere kulak asmayan ve bu eleştirilere sahneden yanıt veren Gülşen konserinde yaptığı dans figürleriyle sosyal medyayı yıktı geçti.

Bir konserinde yaptığı kucak dansı ile eleştirilerin hedefi olan Gülşen'in sahnede twerk yaptığı anları bir hayranının TikTok'ta paylaşması üzerine yine eleştirildi.

Bu görüntülerin geçen yıl düzenlenen konserde çekildiği öğrenildi.