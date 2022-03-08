Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi kim? Tolga Sezgin kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi kim? Ünlüler dünyasının yakından tanıdığı Tolga Zengin bu akşam akşam sosyal medya hesabından şarkıcı Gülşen'in konserine gittiğini paylaşmış ve ardından Gülşen'in kucağına oturmasıyla merak konusu olmuştu. Biz de haberimizde Tolga Sezgin kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? sorularının yanıtına yer verdik...

TOLGA SEZGİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

Ünlü hazır giyim markası Beymen'de Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak çalışan Tolga Sezgin magazin dünyasının tanıdık isimleri arasında yer alıyor. Bugün 45 yaşında olan Tolga Sezgin ve Burcu Esmersoy'un sevgili olup olmadıkları merak ediliyordu ancak ikilinin sadece arkadaş olduğu biliniyor.

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