Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu! Son gün 31 Mart! İşte OGS kullanıcılarının yapması gerekenler!Zelenski geri adım attı! Ukrayna Devlet Başkanı'ndan ayrılıkçı devletler hakkında beklenmedik çıkış!Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi kim? Tolga Sezgin kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?Dımbırdatmak ne demek, TDK'ya göre Dımbırdatmak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?​​​​​​​8 Mart 2022 ASKİ Mamak su kesintisi | Mamak sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter?Odun Talaşçısı (Kağıt Hamuru) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıKlip çekimi için jartiyer giyen Serel Yereli'nin pozları yürek hoplattı! Paylaşır paylaşmaz sildi!TV8 Survivor All Star 41. bölüm full, tek parça izle| Survivor All Star son bölüm izle YoutubeHabertürk sunucusu Ebru Baki'den, canlı yayında Devlet Bahçeli'ye çirkin gönderme! "Akıl ve vicdan birleştiğinde insan olur!"TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 16. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle Youtube
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi kim? Tolga Sezgin kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi kim? Tolga Sezgin kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Şarkıcı Gülşen'in konserinde kucağına oturduğu kişinin Tolga Sezgin olduğu ortaya çıktı. Peki Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi kim? Tolga Sezgin kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi kim? Tolga Sezgin kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi kim? Ünlüler dünyasının yakından tanıdığı Tolga Zengin bu akşam akşam sosyal medya hesabından şarkıcı Gülşen'in konserine gittiğini paylaşmış ve ardından Gülşen'in kucağına oturmasıyla merak konusu olmuştu. Biz de haberimizde Tolga Sezgin kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? sorularının yanıtına yer verdik...

TOLGA SEZGİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

Ünlü hazır giyim markası Beymen'de Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak çalışan Tolga Sezgin magazin dünyasının tanıdık isimleri arasında yer alıyor. Bugün 45 yaşında olan Tolga Sezgin ve Burcu Esmersoy'un sevgili olup olmadıkları merak ediliyordu ancak ikilinin sadece arkadaş olduğu biliniyor.

Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi kim? Tolga Sezgin kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

{TITLE_STRIP}"Sen Lady Gaga değilsin, burası da Amerika değil" Seyircisinin kucağına oturup, poposuna şaplak attıran Gülşen'e ağır eleştiriler gelmeye başladı! "Gel bir de benim kucağıma otur"

{TITLE_STRIP}Gülşen sınırları fazlasıyla aştı! Seyircisinin kucağına oturup poposuna şaplak attırdı! Ozan Çolakoğlu'nun rahatlığı Zeynep Bastık'ın kocasını da geçti!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT