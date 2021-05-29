Berk Atan ile birlikte başrolü paylaştığı TRT ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden yaşça büyük sevgilisi merak konusu oldu. Gülsim Ali İlhan sevgilisi kim? Durul Bazan kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının cevabını haberimizden bulabilirsiniz...

GÜLSÜM ALİ İLHAN SEVGİLİSİ KİM? DURUL BAZEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

26 yaşındaki oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın, 48 yaşındaki meslektaşı Durul Bazan ile birliktelik yaşadığı gündeme geldi. Durul Bazan, geçtiğimiz haftalarda Gülsim Ali İlhan'ın başrolünde yer aldığı Gönül Dağı dizisinin Eskişehir'deki setine gitmesi ve İlhan ile yavru aslanı elleriyle beslemesi aşk iddialarını kuvvetlendirdi. Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan, 2019 yılında ekrana gelen ve sadece 4 bölüm süren 'Yüzleşme' adlı dizide rol almıştı. 2 yılı aşkın süredir tanışan İlhan ile Bazan'ın arkadaşlığının aşka dönüştüğü iddia edildi.

Durul Bazan, 1972’de İstanbul’da doğdu. tiyatro ve sinema oyuncusu olan Durul Bazan, 2000 yılında Çarli İş Başında isimli dizide Tarkan rolüyle televizyona adım atmış ve 2001 yılında Aşkım Aşkım isimli dizide Necati karakterini canlandırarak ünlenmiştir.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2021 - Seni Çok Bekledim

2011 - Avrupa Avrupa

2016 - Seni Seven Ölsün (Sinema Filmi)

2014 - Yedi Güzel Adam (TV Dizisi)

2014 - Tut Sözünü (Sinema Filmi) 2014

2014 - 2015 - Kocamın Ailesi (cüneyt(cücü)) (TV Dizisi)

2014 - Eyyvah Eyvah 3 (Psikopat) (Sinema Filmi)

2014 - Analı Oğullu (Merdan) (TV Dizisi)

2012 - G.D.O. Karakedi (Psikopat) (Sinema Filmi)

2011 - Komik Bir Aşk Hikayesi (Hasan) (Sinema Filmi)

2011 - 2012 - Avrupa Avrupa (Tekin) (TV Dizisi)

2010 - Gecekondu (Durdu)(Tv Programı)

2009 - Türkler Çıldırmış Olmalı- Afrika (Korsan Ercüment) (Sinema Filmi)

2009 - Sizi Seviyorum (Gökhan) (Sinema Filmi)

2009 - Karanlıktakiler (Yönetmen) (Sinema Filmi)

2009 - Hicran Yarası (Harun) (TV Dizisi)

2008 - İdam (Başkan) (Sinema Filmi)

2008 - Son Ağa (Hayri Çıkrıkçıoğlu) (TV Dizisi)

2008 - Arka Sokaklar 3. Sezon (TV Dizisi)

2007 - Çemberin Dışında (Bedirhan Karaca) (TV Dizisi)

2007 - Son Ders: Aşk ve Üniversite (Cem) (Sinema Filmi)

2006 - Maskeli Beşler: Irak (Davi) (Sinema Filmi)

2006 - Emret Komutanım: Şah Mat (Yusuf) (Sinema Filmi)

2005 - Tombala (Şakir) (TV Filmi)

2005 - Sensiz Olmuyor (Mino) (TV Dizisi)

2004 - Canım Benim (Ali) (TV Dizisi)

2003 - Yuvam Yıkılmasın (Alpaslan) (TV Dizisi)

2005 - 2006- Hayat Bilgisi (Ramadan ) (TV Dizisi)

2002 - Yıldızların Altında (Hayati) (TV Dizisi)

2002 - Papatya ile Karabiber (Ömer) (Sinema Filmi)

2002 - Martılar Açken (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2002 - Lahmacun ve Pizza (Şemistan) (TV Dizisi)

2001 - Aşkım Aşkım (Necati) (TV Dizisi)

2000 - Çarli İş Başında (Tarkan) (TV Dizisi)