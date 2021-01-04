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Gülsüm Doğan kimdir? Gülsüm Doğan öldü mü, bulundu mu?

Gülsüm Doğan kimdir? Gülsüm Doğan öldü mü, bulundu mu? Müge Anlı'da günlerdir aranan Gülsüm Doğan'dan acı haber geldi. 31 yaşındaki Gülsüm Doğan'ın yakınlar Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istemişti. 13 gündür aranan Gülsüm Doğan hakkında sıcak gelişmeyi Müge Anlı canlı yayında açıkladı.

Gülsüm Doğan kimdir? Gülsüm Doğan öldü mü, bulundu mu? ATV'nin sevilen programı Müge Anlı şüpheli kayıp ve ölümleri araştırmaya devam ediyor. Isparta'da  22 Aralık Salı günü annesiyle dolaşmaya çıkan Gülsüm Doğan bir süre sonra annesinin yanından ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi Müge Anlı'dan yardım istedi. Günlerdir canlı yayına çıkan aileye acı haber ulaştı. İşte detaylar...

GÜLSÜM DOĞAN KİMDİR?

Isparta Sermet Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 31 yaşındaki Gülsüm Doğan, 22 Aralık'ta annesiyle birlikte dolaşmaya çıktı. Annesinin yanından ayrılan Doğan, daha sonra hiç eve eve geri dönmedi. Ailesi,kızları için kayıp başvurusunda bulundu.

Yetkililer yaptıkları incelemelerde Gülsüm Doğan'ın şehirde bir süre dolaştıktan sonra Gökçay mesirelik alanına doğru çıktığını belirledi. Bu kapsamda emniyet ekipleri ile AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), genç kadını arama çalışması başlattı.

Gülsüm Doğan kimdir? Gülsüm Doğan öldü mü, bulundu mu?

GÜLSÜM DOĞAN ÖLDÜ MÜ, BULUNDU MU?

Müge Anlı'da günlerdir gözyaşı döken aileye kötü haber ulaştı. 13 gündür aranan 31 yaşındaki Gülsüm Doğan, evinden 15 kilometre uzaklıkta Burdur'daki ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Gülsüm Doğan kimdir? Gülsüm Doğan öldü mü, bulundu mu?

Emniyet, AFAD ve jandarma ekipleri, Gökçay mesirelik alanının üst bölgesindeki Kirazlıdere mevkiinde iz takip ve kadavra köpeklerinin de katılımıyla Gülsüm Doğan'a ait bir iz aradı. Karadan yapılan aramalara havadan da drone eşlik etti. Yapılan aramada Gülsüm Doğan'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Gülsüm Doğan kimdir? Gülsüm Doğan öldü mü, bulundu mu?

Doğan'ın kaybolmadan önceki son görüntüleri bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç kadının elinde bir çanta ile site önünden yürüyerek geçtiği görüldü.

Arama kurtarma ekipleri tarafından devam edilen çalışmaların 13'üncü gününde Gülsüm Doğan'ın cesedi evine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. İlk belirlemelere göre elbiselerini serip üzerinde uyur halde AFAD tarafından bulunan Gülsüm Doğan için ekiplerin çalışması sürüyor.

Gülsüm Doğan kimdir? Gülsüm Doğan öldü mü, bulundu mu?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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