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Gülsüm Khalilova, gece çatışmalarının ardından Kiev'i paylaştı! Başkent yerle yeksan olmuş!

Kırımlı Gazeteci Gülsüm Khalilova, geçtiğimiz gece yaşanan çatışmanın ardından, Kiev'in son halini paylaştı.

Gülsüm Khalilova, gece çatışmalarının ardından Kiev'i paylaştı! Başkent yerle yeksan olmuş!

Rusya'nın işgalindeki 3. gününde, gece saatlerinde başlayan çatışma başkent Kiev'i harabeye çevirdi. İşgalin başladığı saatlerden itibaren, tüm dünyaya açık sosyal medya hesabında, önemli gelişmeleri aktaran Gazeteci Gülsüm Khalilova şehrin son halini paylaştı. Çatışmalar sonucu yerle yeksan olan Kiev, izleyenlerin yüreğini sızlatırken, halkın inatçı tavrı yürek kabarttı.

Gülsüm Khalilova, gece çatışmalarının ardından Kiev'i paylaştı! Başkent yerle yeksan olmuş!

KİEV'DEN CAN YAKAN GÖRÜNTÜLER

Sosyal medya hesabında anlık bilgilere ve en güncel ayrıntılara yer veren Khalilova, geçtiğimi gece gerçekleşen çatışmanın ardından Kiev'de son durumu takipçilerine aktardı. Ünlü gazeteci paylaşımında, "Kiev civarı Vasilkiv şehirinin gece çatişmalar sonucu" ifadelerini kullanırken, başkentten gelen can yakıcı görüntüler, "Savaş bitmeli" mesajlarını da beraberinde getirdi.

Gülsüm Khalilova, gece çatışmalarının ardından Kiev'i paylaştı! Başkent yerle yeksan olmuş!

 Gülsüm Khalilova, gece çatışmalarının ardından Kiev'i paylaştı! Başkent yerle yeksan olmuş!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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