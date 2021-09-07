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Gülümseten anlar! Japon Büyükelçinin elle pilav yeme ile imtihanı

Suudi Arabistan’ın Shaqra Valisi Japonya'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi Fumio Iwai'ye eliyle pilav yemeyi öğretti. O anlar, izleyenleri gülümsetti.

Suudi Arabistan’ın Shaqra valisi Adel Al Bawardi, ülkesinin geleneksel bir yemeklerinden biri olan 'mufaltahı' Japonya'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi Fumio Iwai'ye eliyle nasıl yiyeceğini öğretti.

Dikkat çeken anları sosyal medya hesabında paylaşan Japon Büyükelçinin videosu izleyenleri gülümsetti.

ELLE YEMEYİ BAŞARABİLMEK İÇİN YARDIM ALDI

Japonya'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi Iwai elle mufaltahı yediği görüntüye yer verdiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Öğlen yemeğinde, mufaltahı beşle (elle) yedim. Beşle yemeyi başarabilmek için sayın valinin öğütlerden yardım aldım" 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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