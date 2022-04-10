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Gülüş isminin anlamı nedir, Gülüş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Gülüş isminin anlamı; Gülme ifadesi olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Gülüş isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Gülüş isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Gülüş isminin anlamı nedir, Gülüş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Gülüş isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Gülüş ismi ne demek, Gülüş ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Gülüş isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Gülüş İsminin anlamı nedir? TDK Gülüş anlamı:

Gülüş ismi Türk Dil Kurumunda Gülme işi olarak tanımlanmaktadır.
      "Sadece hafif bir tebessüm yüzümde toplandı, açıldı ve bu gülüş ona cevap oldu." - Etem İzzet Benice

Gülüş İsmi Kuranda geçiyor mu?

Gülüş ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Gülüş isminin kökeni:

Gülüş ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 5.26 kişi tarafından kullanılmaktadır.

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Gülüş isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Gülüş isminin rengi:

Magenta

Gülüş ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Gülüş isminin Harf Analizi Nedir ?

Gülüş ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

G : Dirençli, zor hayat dersleri

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

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Gülüş isminin Numerolojisi Kaçtır?

Gülüş ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G : 8

Ü : 26

L : 15

Ü : 26

Ş : 23

= 98 – Gülüş İsminin Numeroloji Toplamı 98’dir.

Gülüş isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Gülüş ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Gülüş isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G: 7   Ü: 3   L: 3   Ü: 3   Ş: 1 = 17

1 7 = 8 Kader sayısıdır

Gülüş isminin 8 kader sayısına göre kişilik özellikleri

8 – Takım çalışmasına yatkın, kararlı ve sonuca odaklı bir kişiliğe sahip olması ona organizasyon kurmada ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesinde büyük katkı sağlar. Maddi ve manevi yönden güçlü olması ona istediklerini elde etme bakımından kolaylıklar sağlar. Karşısındakine önem vermediği gibi yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırma hususunda hiç düşünmeden karar verir.

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