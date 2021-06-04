Gümrük İşletmecisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Gümrük İşletmecisi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Gümrük İşletmecisi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 3331.10
Meslek Adı : Gümrük İşletmecisi
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : İş Hizmetleri Aracıları
Meslek Birim Grubu : Gümrükleme Ve Sevkiyat Aracıları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Uluslararası ticaret ve gümrük alanında, gümrük mevzuat ve uygulamaları ile, ürün denetimi, ürün süreç yönetimi ve bürokratik yönetim alanlarında hem kamuda hem de özel sektörde dış alım-satım konularında çalışan kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Gümrük İşletmecisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşınan eşyanın ithalat ihracat, depolama ve transit gümrük işlemlerini, gümrük kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapmak,
b) Kaçakçılığa Önlemek, izleme ve araştırmak için gerekli tedbirleri alır, yasal işlemleri yapmak,
c) Dış ticaret ve ekonomik gelişmeleri yakından izlemek,
d) Gümrüğe ait ekonomik, ticari ve mali konular (ticaret, ödeme anlaşmaları ile Dış Ticaret Rejimi ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Tebliğlerin gümrüğe ilişkin hükümleri dahil diğer sair mevzuat) hakkındaki uygulamaları yapmak,
e)Dış ticaretle uğraşan firmalar adına veya gümrük müşavirlik firmalarında dış ticaret mevzuatının gerektirdiği (izinler, teşvik ve kredi uygulamaları gibi) uygulamaların yapılmasını ve yürütülmesini sağlar ve verileri analiz yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET
Gümrük İşletmecisi Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Mızraplı Sanat Müziği Enstrumanları Yapımcısı mesleği için “7312.19” kod olarak kullanılır iken Asit Buharı Makinesi Operatörü (Tekstil) mesleği için “8154.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Gümrük İşletmecisi Meslek Kodu “3331.10” olarak belirlenmiştir.