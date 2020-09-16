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  3. Gümüşhane'de işlek cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı

Gümüşhane'de işlek cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında artan vaka sayılarının önüne geçilmesi amacıyla kentte, 18 Eylül tarihinden itibaren işlek cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı.

Gümüşhane'de işlek cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı

Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işlek cadde ve sokaklarda 18 Eylül'den itibaren sigara içilmesi yasaklandı. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, kentte salgının önlenmesine yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Gümüşhane'de işlek cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı

SİGARA, BULAŞ RİSKİNİ ARTTIRDIĞI GEREKÇESİYLE YASAKLANDI

İlde yürütülen çalışmalara ilave tedbirlerin tartışıldığı toplantıda, caddelerde sigara dumanının üflenmesi nedeniyle diğer vatandaşlara virüsün bulaşma riskinin artması nedeniyle il merkezinde, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara ilişkin yeni kararlar alındı.

Gümüşhane'de işlek cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı

Kararlar kapsamında, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile Zafer Meydanı'nda kahvehane ve çay ocaklarının önlerindeki sigara içilebilir açık alanlar dahil Kovid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla 18 Eylül'den itibaren salgın dönemi boyunca sigara içmenin, kıraathane, kahvehane ve çay ocakları gibi iş yerleri dışına (kaldırım, yol, boş alan vb.) oturmak amacıyla masa, sehpa, tabure, sandalye konulmasının, çay ve benzerlerinin servisinin yasaklanması kararlaştırıldı.

Kararlara aykırı davranan kişilere idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Berna Akkaya
Editör


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