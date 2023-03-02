Gümüşhane'de korkutan olay: Aynı anda şarj edilen cep telefonları yangına sebep oldu

Gümüşhane’de aynı anda şarj olan 3 cep telefonunun neden olduğu elektrik kontağından çıkan yangında ev hasar görürken, itfaiyenin erken müdahalesiyle yangın tüm evi sarmadan söndürüldü.

Melahat Ersoy
Editör
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Gümüşhane'de korkutan olay: Aynı anda şarj edilen cep telefonları yangına sebep oldu

Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi Aydın Doğan Küme Evlerinde Muhammed Ali Yılmaz'a ait dairede yangın çıktı. Şarj olması için takılan 3 ayrı cep telefonun bulunduğu üçlü prizde gerçekleşen elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın önce cep telefonlarını ardından ahşap malzemeleri de kaplayınca kısa sürede yayıldı. Bir süre sonra diğer ahşap ve kumaş malzemelerin de alev almasıyla dairenin pencereleri de patladı.

aw839604-01.jpgGümüşhane'de korkutan olay: Aynı anda şarj edilen cep telefonları yangına sebep oldu

CAN KAYBI OLMAMASI SEVİNDİRDİ

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri erken müdahaleyle yangını diğer dairelere ve odalara sıçramadan söndürerek kontrol altına aldı. Yangının ardından daire ve şarja takılı 3 cep telefonu kullanılamaz hale gelirken can kaybının olmaması sevindirdi.

Gümüşhane'de korkutan olay: Aynı anda şarj edilen cep telefonları yangına sebep oldu

VATANDAŞLAR UYARILDI

İtfaiye yetkilileri ise çoklu priz kullanımında vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. Yetkililer aynı anda 3’lü prizlere çok sayıda şarj aleti takılmamasını isteyerek özellikle eski tesisatlarda aşırı elektrik yükü binince ucuz şarj aletlerinin veya kabloların kolaylıkla tutuşabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

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