Gun Hee Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gun Hee Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gun Hee Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gun Hee Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gun Hee Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gun Hee Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gun Hee Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gun Hee Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gun Hee Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gun Hee Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gun Hee Kim 22 Şubat 1995 tarihinde Jeonju, Jeollabuk şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김건희 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gun Hee Kim Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSEN Inc yapmaktadır. Gun Hee Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Gun Hee Kim'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Gun Hee Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gun Hee Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Gun Hee Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gun Hee Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında S.Bluewings U18

1 Ocak 2014 yılında Korea University

1 Ocak 2016 yılında Suwon Bluewings

28 Mayıs 2018 yılında Sangju Sangmu

21 Ocak 2020 yılında Suwon Bluewings

5 Ağustos 2022 yılında H. C. Sapporo

Gun Hee Kim kimdir

Gun Hee Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gun Hee Kim şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jeonju Samchonnam Elementary School (전주삼천남초등학교, 2004-2005),
Chunnam Dragons U12 (광양제철남초등학교, 2006-2007),
Chunnam Dragons U15 (광양제철중학교, 2008-2010)
Suwon Samsung Bluewings U18 (매탄고등학교, 2011-2013),
Korea University (고려대학교, 2014-2015)

Gun Hee Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 18 numaralı formasıyla 15 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 14 numaralı formasıyla 14 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Güney Kore U14 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gun Hee Kim nereli

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