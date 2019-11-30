Güncel kredi faiz oranları nedir? Konut kredisi çekecekler bu habere dikkat!
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesinin ardından bankalar da peş peşe kredi faizlerinde indirime gitti. Kamu bankalarının başlattığı konut faiz indirimini özel bankalar da izledi. Peki güncel konut kredi faizleri nedir? Banka banka son dakika güncel kredi faiz oranları haberimizde...
Merkez Bankası'nın 4 ay içinde faizleri yüzde 24'ten yüzde 14'e indirmesinin ardından hem kamu hem de özel bankalar kredi faizlerinde indirime gitti. Yüksek faiz oranları yerini daha makul oranlara bırakmaya başladı. Yaşanan gelişmelerle birlikte kredi çekmeyi düşünenler, faiz oranlarını araştırmaya başladı.
İşte banka banka güncel kredi faiz oranları:
ZİRAAT BANKASI
Tüketicisi kredisi: 1,25
Taşıt kredisi: 1,19
Konut kredisi: 0,99
VAKIFBANK
İhtiyaç kredisi: 1,25
Taşıt kredisi: 1,17
Konut kredisi: 0,99
HALKBANK
İhtiyaç kredisi: 1,39
Taşıt kredisi: 1,19
Konut kredisi: 0,99
İŞ BANKASI
İhtiyaç kredisi: 1,14
Taşıt kredisi: 1,10
Ev kredisi: 1,10
GARANTİ BANKASI
Konut kredisi: 1,08
Taşıt kredisi: 1,23
İhtiyaç kredisi: 1,14 ve 1,54 arası (vade süresine ve kredi tutarına göre değişkenlik gösteriyor)
AKBANK
Taşıt kredisi: 1,13
Konut kredisi: 1,05
İhtiyaç kredisi: 1,15 - 1,61 arası (vade süresine ve kredi tutarına göre değişkenlik gösteriyor)
YAPI KREDİ
Konut kredisi: 1,19
Taşıt kredisi: 1,19
QNB FİNANSBANK
İhtiyaç kredisi: 1,03
Konut kredisi: 1,19
Taşıt kredisi: 1,45
DENİZ BANK
İhtiyaç kredisi: 1,59
Taşıt kredisi: 1,31
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