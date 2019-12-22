Gündemi sarsan iddia: ABD ordusu S-400'lerin frekanslarını ele geçirdi

Rusya merkezli bir haber sitesinde yayımlanan haberde Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin Suriye'nin Hmeymim Hava Üssü'ndeki S-400 hava savunma sistemlerinin frekanslarını hava üssünün yakınlarında uçan keşif uçağını kullanarak ele geçirildiği belirtildi. Habere göre; elde edilen kodlar deşifre edilirse S-400'lerin oluşturduğu tehditler de etkisiz hale getirebilecek.

Habere göre; Amerika Birleşik Devletleri'nin Boeing P-8 Poseidon keşif uçağı S-400 sistemlerinin kullandığı frekansları elde etmek için daha önce Kırım kıyısı boyunca uçtu, fakat bu uçuşta bölgede bulunan Rus anti-hava sistemlerinin kullandığı frekansları belirleyemedi.

Ancak keşif uçağının Suriye üzerinde yaptığı uçuşlarda Suriye'de bulunan S-400 sistemlerinin kullandığı frekansları ele geçirdiği bildirildi. Frekansların Kırım'da bulunan sistemlerden farklı olduğu da aktarıldı.

RUS PİLOTTAN AÇIKLAMA: 'FREKANSLARI ELE GEÇİRDİLER, FAKAT DEŞİFRE ETMELERİ GEREKİYOR'

Rus pilotu Yuri Sytnik konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri, Suriye'de Boeing P-8 Poseidon uçağına karşı kullanılmaya başlanan sistemlerimizi (S-400) dikkate alarak frekanslarımızı not ediyor. Ancak bu frekansları deşifre etmeleri gerekiyor. Bu normal bir uygulamadır. Onlar yeteneklerimizi test ediyorlar ve keşif yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Sytnik, Boeing P-8 Poseidon uçağı hakkında ise, "Bu uçak tam bir laboratuvar. Uçakta 20 kişilik bir ekip var. Özel bir kabin içinde, radyo dalgalarını izliyor ve sinyal istihbaratı topluyor." dedi.