Gündemi sarsan iddia: ABD ordusu S-400'lerin frekanslarını ele geçirdi
Rusya merkezli bir haber sitesinde yayımlanan habere göre Suriye'nin Hmeymim Hava Üssü'nde bulunan S-400 hava savunma sistemlerinin frekansları Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından ele geçirdi. Frekansların başarıyla çözülmesi halinde, ABD savaş uçaklarının Rus S-400'leri atlatabileceği öne sürüldü.
Rusya merkezli bir haber sitesinde yayımlanan haberde Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin Suriye'nin Hmeymim Hava Üssü'ndeki S-400 hava savunma sistemlerinin frekanslarını hava üssünün yakınlarında uçan keşif uçağını kullanarak ele geçirildiği belirtildi. Habere göre; elde edilen kodlar deşifre edilirse S-400'lerin oluşturduğu tehditler de etkisiz hale getirebilecek.
Habere göre; Amerika Birleşik Devletleri'nin Boeing P-8 Poseidon keşif uçağı S-400 sistemlerinin kullandığı frekansları elde etmek için daha önce Kırım kıyısı boyunca uçtu, fakat bu uçuşta bölgede bulunan Rus anti-hava sistemlerinin kullandığı frekansları belirleyemedi.
Ancak keşif uçağının Suriye üzerinde yaptığı uçuşlarda Suriye'de bulunan S-400 sistemlerinin kullandığı frekansları ele geçirdiği bildirildi. Frekansların Kırım'da bulunan sistemlerden farklı olduğu da aktarıldı.
RUS PİLOTTAN AÇIKLAMA: 'FREKANSLARI ELE GEÇİRDİLER, FAKAT DEŞİFRE ETMELERİ GEREKİYOR'
Rus pilotu Yuri Sytnik konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri, Suriye'de Boeing P-8 Poseidon uçağına karşı kullanılmaya başlanan sistemlerimizi (S-400) dikkate alarak frekanslarımızı not ediyor. Ancak bu frekansları deşifre etmeleri gerekiyor. Bu normal bir uygulamadır. Onlar yeteneklerimizi test ediyorlar ve keşif yapıyorlar." ifadelerini kullandı.
Sytnik, Boeing P-8 Poseidon uçağı hakkında ise, "Bu uçak tam bir laboratuvar. Uçakta 20 kişilik bir ekip var. Özel bir kabin içinde, radyo dalgalarını izliyor ve sinyal istihbaratı topluyor." dedi.
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