Güne sakin başlayan dolar ve euro yükselişe geçti! Dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu 30 Temmuz 2021 Cuma? Haftanın son iş gününde dolar ve euro kuru bir önceki güne düşüşle başlasa da günün ilerleyen saatlerine yükselişe geçti. Bu kapsamda son durumu merak edenler Dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu 30 Temmuz 2021 Cuma? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamalar piyasalara olumlu yansırken dolar ve euro kurundaki son durum 30 Temmuz 2021 Cuma gününde vatandaşların odağında yer alıyor. Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 10.00 Türkiye, haziran ayı dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi 11.00 Almanya, 2. çeyrek GSYH 12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi 12.00 Avro Bölgesi, 2. çeyrek GSYH 15.30 ABD, haziran ayı kişisel gelir ve giderler 17.00 ABD, Michigan Üniversitesi temmuz ayı tüketici güven endeksi DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 30 TEMMUZ 2021 CUMA? Dolar kuru serbest piyasada açılışta 30 Temmuz 2021 Cuma gününde açılışta 8,4830 TL'den alınıyor, 8,4850 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,0830 TL'den alınıyor, 10,0850 TL'den satılıyor. Öte yandan 29 Temmuz Perşembe günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 8,4950, euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,0950 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 30 TEMMUZ 2021 CUMA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI 30 Temmuz 2021 Cuma gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.16 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,4627 8,4661 Avro 10,0593 10,0679 Sterlin 11,8014 11,8169 İsviçre Frangı 9,3262 9,3361 Japon Yeni 0,0778 0,0768 S. Arabistan Riyali 2,2498 2,2610 Norveç Kronu 0,9607 0,9665 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Tayfun Altuntaş Editör euro kuruDöviz