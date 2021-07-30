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  3. Güne sakin başlayan dolar ve euro yükselişe geçti! Dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu 30 Temmuz 2021 Cuma?

Güne sakin başlayan dolar ve euro yükselişe geçti! Dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu 30 Temmuz 2021 Cuma?

Haftanın son iş gününde dolar ve euro kuru bir önceki güne düşüşle başlasa da günün ilerleyen saatlerine yükselişe geçti. Bu kapsamda son durumu merak edenler Dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu 30 Temmuz 2021 Cuma? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamalar piyasalara olumlu yansırken dolar ve euro kurundaki son durum 30 Temmuz 2021 Cuma gününde vatandaşların odağında yer alıyor. 

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi

11.00 Almanya, 2. çeyrek GSYH

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi

12.00 Avro Bölgesi, 2. çeyrek GSYH

15.30 ABD, haziran ayı kişisel gelir ve giderler

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi temmuz ayı tüketici güven endeksi

DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 30 TEMMUZ 2021 CUMA?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 30 Temmuz 2021 Cuma gününde açılışta 8,4830 TL'den alınıyor, 8,4850 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,0830 TL'den alınıyor, 10,0850 TL'den satılıyor.

Öte yandan 29 Temmuz  Perşembe günü dolar kurunun  kapanıştaki satış fiyatı 8,4950,  euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,0950 TL olarak kayıtlara geçti.

 

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 Dolar ve euro bir yükseliyor, bir düşüyor! Dolar - euro kuru bugün ne kadar? 27 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kurları

30 TEMMUZ 2021 CUMA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

30 Temmuz 2021 Cuma gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.16 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ                SATIŞ

ABD Doları                    8,4627               8,4661

Avro                              10,0593             10,0679

Sterlin                           11,8014             11,8169

İsviçre Frangı                9,3262               9,3361

Japon Yeni                    0,0778               0,0768

S. Arabistan Riyali        2,2498               2,2610

Norveç Kronu               0,9607               0,9665

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

 

Dolar ve euro bir yükseliyor, bir düşüyor! Dolar - euro kuru bugün ne kadar? 27 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kurları

Tayfun Altuntaş
Editör
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