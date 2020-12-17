Günel Zeynelova kimdir, nereli? Kaç yaşında? Günel Zeynelova evli mi? Günel Zeynelova son hali

Günel Zeynelova kimdir, nereli? Kaç yaşında? Çocuk yaşta müzik kariyerine adım atan Günel Zeynelova, hem sesi hem de güzelliği ile dikkat çekmeye devam ediyor. Bir çok seveni küçük Günel'in son halini merak ediyor. Peki Günel Zeynelova kimdir, nereli? Kaç yaşında? Günel Zeynelova son hali...

GÜNEL ZEYNALOVA KİMDİR?

Günel Zeynalova ya da bilinen sahne adıyla Günel, Azerbaycanlı şarkıcı. 25 Ekim 1985'de Azerbaycan Ağdam'da doğdu.

Bakü'de 249 sayılı okulda okudu. Müzisyen bir aileden geldiği için 3 yaşından beri şarkı söylüyor. Dedesi Garmon ustası, babası klarnet çalıyordu. Annesi piyano öğretmeni olan Günel Zeynalova'nın amcaları da her biri ayrı enstrüman ustasıydı. Günel'in abisi de Azerbaycan'da albümü olan bir şarkıcı. Günel'in abisi Tunar'ın bestelerini İbrahim Tatlıses, Burhan Çaçan ve Alişan gibi isimler seslendirdi. İbrahim Tatlıses'in daha çocuk yaştayken sesinden etkilenip sahneye çıkardı Azeri kızı Günel Zeynalova şimdi 35 yaşında genç bir kadın. Günel Zeynalova ya da bilinen sahne adıyla Günel, Azerbaycanlı şarkıcı. 25 Ekim 1985'de Azerbaycan Ağdam'da doğdu. Günel'in abisi Tunar'ın bestelerini İbrahim Tatlıses, Burhan Çaçan ve Alişan gibi isimler seslendirdi.

GÜNEL ZEYNALOVA SON HALİ

Üst üste yaptırdığı estetik operasyonlarla görenlerin tanımakta zorlandığı bir hal alan Azeri kızı Günel'in son hali merak konusu oldu...