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  3. Güneş gözlüğünü taktı, çırılçıplak istasyona girdi! Çıplak adamı gören çalışan kafasını nereye çevireceğini şaşırdı

Güneş gözlüğünü taktı, çırılçıplak istasyona girdi! Çıplak adamı gören çalışan kafasını nereye çevireceğini şaşırdı

Avustralya'nın Sidney şehrinde bir adam, aracının yakıt ücretini ödedikten sonra istasyonun marketine çırılçıplak şekilde girdi. İstasyon sahibinin adama bakmamak için gözlerini kaçırmaya çalışması dikkat çekerken görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Şaşkınlık yaratan olay 27 Ocak Perşembe günü Sidney'in Doğu'sunda küçük bir banliyö olan Edgecliff'teki bir benzin istasyonunda meydana geldi. Beyaz saçlı, bir çift parmak arası terlik ve güneş gözlüğü takan çıplak bir adam aracının yakıtını istasyonda doldurduktan sonra borcunu ödemek için istasyonunun içinde bulunan markete girdi. Çıplak olan adamı gören market çalışanı neye uğradığını şaşırdı.

Güneş gözlüğünü taktı, çırılçıplak istasyona girdi! Çıplak adamı gören çalışan kafasını nereye çevireceğini şaşırdı

BORCUNU ÖDEYİP AYRILDI

Adamı görünce gözlerini başka bir yöne çeviren çalışanın şaşkınlığı sırasında çıplak olan adam, telefonundaki temassız ödeme özelliğini kullanarak borcunu ödeyip marketten ayrıldı. 

Güneş gözlüğünü taktı, çırılçıplak istasyona girdi! Çıplak adamı gören çalışan kafasını nereye çevireceğini şaşırdı

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Söz konusu görüntüleri izleyenler, çıplak adamın sırrını çözmeye çalışırken video internette viral oldu.

Güneş gözlüğünü taktı, çırılçıplak istasyona girdi! Çıplak adamı gören çalışan kafasını nereye çevireceğini şaşırdıGüneş gözlüğünü taktı, çırılçıplak istasyona girdi! Çıplak adamı gören çalışan kafasını nereye çevireceğini şaşırdıGüneş gözlüğünü taktı, çırılçıplak istasyona girdi! Çıplak adamı gören çalışan kafasını nereye çevireceğini şaşırdı

Tayfun Altuntaş
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