Güneş Işınımı ne demek, TDK'ya göre Güneş Işınımı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Güneş ışınımı ne demek? Güneş ışınımı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Güneş ışınımı kelimesi. Peki Güneş ışınımı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Güneş ışınımı nedir, Güneş ışınımı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GÜNEŞ IŞINIMI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Güneş ışınımı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Güneş ışınımı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güneş'ten gelen ve uzun kızılötesi dalga boylarından, kısa morötesi dalga boylarına değin geniş bir aralığı kapsayan ışınım

