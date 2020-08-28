Ölmeden Önce Sosyal Medyadan Canlı Yayın YapmışlarLübnan'ın güneyindeki silahlı çatışma, ordunun önlemleri sayesinde sona erdiAdnan Menderes Üniversite Hastanesi 28 kişilik Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı alım ilanıBasilli Dizanteri belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, tedavisi nasıldır?2021 yeniden Patara Yılı olarak ilan edilecek mi?UEFA Avrupa Liginde 2. eleme turuna çıkan 43 takım belli olduİçişleri Bakanlığı: Ağrı'da devam eden Yıldırım-3 Operasyonu'nda bir askerimiz şehit olduFransa Savunma Bakanı Parly, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldiGüney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 126 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiSüper Loto'da rekor ikramiye! 1 kişi 32 milyon 364 bin 752 TL ikramiye kazandı
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 126 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 126 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Ülkede son 24 saatte 2 bin 585 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 618 bin 286'ya çıktı. Bugüne kadar 3 milyon 617 bin 982 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 531 bin 338'i iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 126 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 618 bin 286'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 126 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 628'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 2 bin 585 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 618 bin 286'ya çıktı.

Bugüne kadar 3 milyon 617 bin 982 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 531 bin 338'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Ülkede artan vakalara rağmen Kovid-19 nedeniyle uygulanan tedbirler hafifletildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

ekran-alintisi-ii.jpg

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT