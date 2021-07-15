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Güney Afrika'da yaşanan yağma ve şiddet olaylarında ölü sayısı 117'ye çıktı!

Güney Afrika'da 9 Temmuz'dan bu yana gösteriler şiddetini artırarak devam ediyor. Eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın hapse girmesiyle berber Zuma destekçileri sokaklara inerek yağmalamalara ve gösterilere başlamıştı. Polis ve ordu da sokağa inince olay günlerdir katlanarak büyüyor. Ölü sayısı 117 oldu.

Güney Afrika'da yaşanan yağma ve şiddet olaylarında ölü sayısı 117'ye çıktı!

Güney Afrika'da yaşanan yağma ve şiddet olaylarında ölü sayısı 117'ye yükseldi. Olaylarla ilgili şimdiye kadar 2 bin 203 kişi gözaltına alındı. Olaylara müdahale için görevlendirilen asker sayısı ise 10 bine çıkarıldı.

OLAYLAR HALA TAM OLARAK BİTMEDİ

Kwazulu Natal'da istikrarsızlık sürüyor. Gauteng'de bugün olayların yatıştığı görülürken, ülkenin en büyük kenti Johannesburg'da da hayat büyük oranda normale döndü. Olayların başlangıç noktası Kwazulu Natal'da ise istikrarsızlık sürüyor.

YAĞMALAR NEDENİYLE KITLIK TEHTİDİ VAR

Güney Afrika'nın Hint Okyanusu'na açılan kapısı Durban'da, yağmalardan kurtulan marketlerin önünde yüzlerce metreyi bulan kuyruklar oluşuyor. Yağmalar nedeniyle ürün tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, gıda ve akaryakıt kıtlığı tehdidini de beraberinde getiriyor. Eyaletin birçok bölgesinde elektrik kesintileri devam ediyor. Ülkenin en büyük elektrik sağlayıcı firması Eskom, eyalet genelinde onarım çalışmaları yürütüyor.

Güney Afrika'da yaşanan yağma ve şiddet olaylarında ölü sayısı 117'ye çıktı!

OLAYLARA ZUMA NEDEN OLDU

Güney Afrika'yı 2009-2018'de yöneten Jacob Zuma'nın, devlet bütçesinden şahsi harcamalar yaptığı öne sürülmüştü. Zuma'nın, 1999'da Güney Afrika ile Fransız Thales firması arasındaki milyar dolarlık silah anlaşmasının imzalanması için rüşvet aldığı da iddia edilmişti. Zuma ilk kez 2005'te savcılar tarafından yolsuzlukla suçlandı. Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de devlet başkanlığından istifa etti.

Güney Afrika'da yaşanan yağma ve şiddet olaylarında ölü sayısı 117'ye çıktı!

15 AY HAPİS CEZASI ALDI

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden Zuma, 29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 7 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

9 Temmuz'da Zuma'nın serbest bırakılması için başlayan gösteriler yağma ve şiddet olaylarına dönüştü.

Güney Afrika'da yaşanan yağma ve şiddet olaylarında ölü sayısı 117'ye çıktı!

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