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Güney Kore Kovid-19 antikor ilaçlarının seri üretimine başlıyor

Güney Kore Kovid-19 antikor ilaçlarının seri üretimine başlıyor. Güney Kore, yeni tip koronavirüs tedavisinde kullanılacak antikor ilaçlarının bu ay içinde seri üretimine geçmeye hazırlanıyor.

Güney Kore Kovid-19 antikor ilaçlarının seri üretimine başlıyor

Güney Kore, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılacak antikor ilaçlarının bu ay içinde seri üretimine geçmeye hazırlanıyor.

Yonhap ajansında yer alan habere göre, Güney Kore Hastalık Kontrol Merkezi Başkan Yardımcısı Kwon Jun-wook, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının antikor tedavisiyle ilgili ilaçların klinik testlerinin değerlendirdiğini, eylül ayında bu tedavide kullanılacak ilaçların seri üretiminin başlamasının planladığını kaydetti.

Güney Kore Kovid-19 antikor ilaçlarının seri üretimine başlıyor

Toplam vaka sayısının 21 bin 432'ye yükseldiği Güney Kore'de şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 16 bin 636 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 341'e yükseldi.



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