Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Rıfat Özer hayatı

Göreve başladığı günden beri faaliyetleri ve Güneysu'ya kazandırmış olduklarıyla gündeme gelen, diğer siyasetçiler tarafından da sıklıkla takdir edilen Güneysu İlçe Belediye Başkanı Rıfat Özer'in hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcılarının arama motorlarında araştırdığı Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularının cevapları haberimizde...

GÜNEYSU BELEDİYE BAŞKANI RIFAT ÖZER KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1976 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde doğan 45 yaşındaki Rıfat Özer, İstanbul'da tamamladığı ilk ve orta öğreniminin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Meslek Yüksek Okulu İşletme Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümünlerinde eğitim aldı.

2 sene vekil öğretmenlik yaptığı Rize'nin Güneysu ilçesinde 1998 - 2019 yılları arasında da ÇAYKUR2da kamu işçiliği pozisyonunda görev aldı.

2009 -2019 yılları arasında iki dönem AK Parti Güneysu Belediye meclis üyeliği, 2015-2019 yılları arasında Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, 2018-2019 yılları arasında Türkiye Kano Federasyonu Denetim Kurulu üyeliğinde bulundu.

2014 yılından itibaren Güneysuspor Kulüp Başkanlığı ve Rize Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkan Yardımcılığı yapmakta olna Özer, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde AK Parti'den Belediye Başkanı seçildi.

Güneysu Ulucami Mahallesi'nde ikamet eden Rıfat Özer, evli ve üç çocuk babasıdır.