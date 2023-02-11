Güngör Yavuzaslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Gazetci Güngör Yavuzaslan'ın biyografisi

Gazetci Güngör Yazuzaslan katıldığı televizyon programlarında çok dikkat çekici yorum ve analizleri ile izleyicilerin dikkatini çekerek Güngör Yavuzaslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? diye araştırılıyor. İşte Güngör Yavuzaslanın biyografisi.

YAYINLAMA
Google News
Güngör Yavuzaslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Gazetci Güngör Yavuzaslan'ın biyografisi

Çok tecrübeli bir gazeteci olan Güngör yavuzaslan bilgi ve deneyimleri ile olayları ve konuları çok ilgi çekici analiz ve yorumlarıyla izleyicilerin dikkatini çekerek Güngör Yavuzaslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? diye araştırılıyor. İşte Güngör Yavuzaslanın biyografisi.

GAZETCİ GÜNGÖR YAVUZASLAN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1974 tarihinde Bartın'da dünyaya gelen Güngör Yavuzaslan ilk ve orta öğrenimini Bartın'da tamamladı.1998 yılında Zonguldak Karaelmas Meslek Yüksek OkuluMuhasebe programını bitiren Yavuzaslan 2001 yılında vatani göreviniİzmir ve Çankırı'da tamamladı. Güngör YavuzaslanGazetecilik mesleğine kendisinin spor öğretmeni olan Hulusi Elmas'ın daveti ile Bartın Gazeteciler Derneğinin kurucuları arasında görev aldı. 2001 yılında itibaren Bartın Değişim Gazetesi köşe yazarlığı yapan Yavuzaslan, askerlik dönüşü Hulusi Elmas'ın yönetimindeki gazetelerde Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Güngör Yavuzaslan Bartın Gazeteciler Derneğinin birçok kurulunda aktif görevler aldı.

Güngör Yavuzaslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Gazetci Güngör Yavuzaslan'ın biyografisi

2007 yılında yapılan olağanüstü kongre ile Bartın Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. İkinci dönem seçimleri kazanan Yavuzaslan halen aynı görevi ifa etmektedir.Güngör Yavuzaslan'ın Yükümüz Aşk adlı derleme kitabının yanı sıra Türk Dünyası ve Ortadoğu üzerine bir çok araştırma ve projesi bulunmaktadır.Yavuzaslan Karadeniz Gazeteciler Federasyon'u yönetim kurulu üyesi, Gazeteciler Konfederasyon'u delegesi, Irak Türkmen Basın Konseyi İcra Kurulu üyesidir. Güngör Yavuzaslan'ın medya ve spor alnında bir çok örgütte başkanlık ve yöneticilik görevleri bulunmaktadır.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yasin Erçağlayan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk Spikeri Yasin Erçağlayan'ın biyografisi
Yasin Erçağlayan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk Spikeri Yasin Erçağlayan'ın biyografisi
Prof. Dr. Tuncay Taymaz kimdir, nerelidir , kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Jeo Fizik mühendisi Prof Dr. Tuncay Taymaz'ın biyografisi
Prof. Dr. Tuncay Taymaz kimdir, nerelidir , kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Jeo Fizik mühendisi Prof Dr. Tuncay Taymaz'ın biyografisi
Mikdat Kadıoğlu kimdir, nerelidir , kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun biyografisi
Mikdat Kadıoğlu kimdir, nerelidir , kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun biyografisi
Enver Kaptanoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk muhabiri Enver Kaptanoğlu'nun biyografisi
Enver Kaptanoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk muhabiri Enver Kaptanoğlu'nun biyografisi
Son Haberler
Gaston Brambatti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Brambatti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaston Brambatti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Brambatti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Correa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Correa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Correa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Correa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Federico Losas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Losas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Federico Losas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Losas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luis Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luis Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İdris Arıkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk Haber müdürü İdris Arıkan'ın biyografisi
İdris Arıkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk Haber müdürü İdris Arıkan'ın biyografisi
Tunç Arslanalp kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk sunucusu Tunç Arslanalp'ın biyografisi
Tunç Arslanalp kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk sunucusu Tunç Arslanalp'ın biyografisi
Çok Okunanlar
Yasin Erçağlayan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk Spikeri Yasin Erçağlayan'ın biyografisi
Yasin Erçağlayan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk Spikeri Yasin Erçağlayan'ın biyografisi
Güngör Yavuzaslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Gazetci Güngör Yavuzaslan'ın biyografisi
Güngör Yavuzaslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Gazetci Güngör Yavuzaslan'ın biyografisi
Rönesans Rezidansı mimarı Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Şirketin ortakları kimlerdir tutuklandı mı?
Rönesans Rezidansı mimarı Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Şirketin ortakları kimlerdir tutuklandı mı?
Federico Anselmo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Anselmo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Federico Anselmo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Anselmo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Prof. Dr. Süleyman Pampal kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, Prof. Dr. Süleyman Pampal'In Biyografisi
Prof. Dr. Süleyman Pampal kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, Prof. Dr. Süleyman Pampal'In Biyografisi
Ayfer Erken kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, Prof. Dr. Ayfer Erken'in Biyografisi
Ayfer Erken kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, Prof. Dr. Ayfer Erken'in Biyografisi
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?