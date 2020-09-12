Bakan Koca: 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı!Diyarbakır’da yeni koronavirüs önlemi! Mesai saatleri değiştirildiKırmızı Oda 3. yeni bölüm fragmanı | Kırmızı Oda 2. bölüm izleSon 24 saatte 21 terörist etkisiz hale getirildi!Günlerce konuşulan cinayette yeni gelişme! Barış Çakan'ın kardeşi gözaltında!İstanbul'un göbeğinde ölümden saniyelerle kurtuldular!12 Eylül hava durumu tahminleri | Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!Dini nikahlı karısını pompalı tüfekle vurdu!İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu!Günlük burç yorumları 12 Eylül Cumartesi 2020
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Günlerce konuşulan cinayette yeni gelişme! Barış Çakan'ın kardeşi gözaltında!

Günlerce konuşulan cinayette yeni gelişme! Barış Çakan'ın kardeşi gözaltında!

Ankara'da 31 Mayıs'ta ezan okunurken yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması sonucu çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Barış Çakan'ın kardeşi F.Ç. olay günü abisinin arkadaşı B.A.'yı pompalı tüfekle vurarak yaralamıştı. F.Ç. kısa süren aramanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Günlerce konuşulan cinayette yeni gelişme! Barış Çakan'ın kardeşi gözaltında!

Olay, saat 22.00 sıralarında Alsancak Mahallesi Alsancak Parkı önünde meydana geldi. Barış Çakan'ın kardeşi F.Ç., ağabeyinin öldürüldüğü olay günü orada bulunan B.A.'ya henüz bilinmeyen nedenle pompalı tüfekle ateş etti. Sırtından vurulan B.A., yaralanırken, F.Ç. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, B.A.'yı yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. B.A. burada tedaviye alınırken, F.Ç. ise kısa süre sonra saklandığı bir depoda yakalanarak gözaltına alındı.
 

ANKARA EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Suça sürüklenen çocuk F.Ç., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmış, yaralı B.A. hastaneye sevk edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT