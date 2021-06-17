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Günlerdir etkili olan yağışlar yüzleri güldürdü! Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı

İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren yağışlar, Caddebostan sahilinde müsilaj yoğunluğunda gözle görülür azalmalara neden oldu. Öte yandan rüzgar nedeniyle müsilajın yeniden kıyıda çoğalması riskine karşı ekipler hazır bekletiliyor.

Günlerdir etkili olan yağışlar yüzleri güldürdü! Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı

Müsilajla mücadelee Marmara genelinde devam ederken, Caddebostan sahilinden sevindiren haber geldi. Yağışlı havaların da etkisi ile deniz salyasında azalma gözlendi. Gözle görülür temizlenme  müsilajla mücadele sürecinde umut verici olarak nitelendirildi.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul'da çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor. Kentte aralıklarla etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle Caddebostan sahilinde 2 gündür görülen müsilaj yoğunluğu sabah saatlerinde etkisini yitirdi. Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle müsilajın yeniden kıyıda çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

AÇIK DENİZDE DİP TEMİZLİĞİ YAPILIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait depolama tankları, bariyerler herhangi bir olumsuzluğa karşı Caddebostan sahilinde hazır bekletiliyor. Ayrıca bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor. İBB'ye ait teknelerin sahillere yakın kısımlarda dip temizleme çalışmaları da sürüyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

 

Günlerdir etkili olan yağışlar yüzleri güldürdü! Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı

Günlerdir etkili olan yağışlar yüzleri güldürdü! Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı

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