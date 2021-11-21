Günlerdir haber alınamıyordu! Çinli tenisçi Peng Shuai 19 gün sonra ortaya çıktı!

Çin'de kendisinden 19 gündür haber alınamayan ünlü tenisçi hakkında kaçırıldığı ve güvende olmadığı yönünde haberler çıkmıştı. Çin'in eski Başbakan Yardımcısı Cang Goali tarafından cinsel tacize uğradığını iddia ettikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ünlü tenisçi uzun aranın ardından yeniden ortaya çıktı. Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'daki China Open'ın gönderisinde görülen Peng, bir kortun yanında çocuklar için büyük boy hatıra tenis toplarını imzalarken görüntülendi.

SUÇLAMALARDAN BAHSEDİLMEDİ

Gönderide, Peng'in ortadan kaybolması ya da suçlamaları hakkında herhangi bir detaya yer verilmedi.

Peng'in görüntüleri, Global Times gazetesinin Yayın Yönetmeni Hu Şicın'in dün Twitter'dan yaptığı Peng'in "kendi evinde özgürce kaldığı" ve "yakında halka görüneceği ve bazı etkinliklere katılacağı" şeklindeki paylaşımlarının ardından ortaya çıktı.

ÜLKE GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

35 yaşındaki ünlü tenisçi, 2 Kasım'da Çin'in sosyal paylaşım sitesi Weibo'da üzerinden yaptığı paylaşımda, 2013-2018 döneminde Çin'de başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Cang tarafından cinsel ilişkiye zorlandığı iddiasında bulunmuş ve bu iddia ülke gündeminde geniş yankı bulmuştu.